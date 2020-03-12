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Ara tatili öne çekilirse 'uzaktan eğitim' ve 'telafi eğitimi' yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 6 Nisan'daki ara tatilin koronavirüs nedeniyle öne çekilmesi durumunda eğitim sürecinin aksamaması ve öğrencilerin mağdur olmaması için 'uzaktan eğitim' ve 'telafi eğitimi' verilecek.
Ara tatili öne çekilirse 'uzaktan eğitim' ve 'telafi eğitimi' yapılacak
12 Mart 2020 - DHA
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ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığında, koronavirüs tehdidine karşı eğitim süreciyle ilgili planlamalar kapsamlı bir şekilde en ince ayrıntısına kadar değerlendirildi. Bakanlık merkez binasında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un başkanlığında düzenlenen toplantılarda koronavirüse karşı okullarda uygulanacak tedbirler görüşüldü. Okullardaki eğitim sürecinin planlanmasına ilişkin tüm olasılıklar için ayrı ayrı simülasyonlar yapıldı ve farklı senaryolar masaya yatırıldı. Toplantıda okulların hijyen malzemelerine erişimi, merkez ve taşra teşkilatları arasındaki koordinasyon çalışmaları da bütün detaylarıyla ele alındı.

'UZAKTAN EĞİTİM' VE 'TELAFİ EĞİTİMİ'

Yapılacak değerlendirmeler sonucunda 6 Nisan'daki ara tatilin öne çekilmesi durumunda, okul dışındaki eğitim sürecinin aksamaması ve hiçbir öğrencinin mağdur olmaması amacıyla 'uzaktan eğitim' ve 'telafi eğitimi' ile ilgili hazırlıklar da tüm detaylarıyla planlandı. Uzaktan eğitim noktasında, geçtiğimiz ay tanıtımı yapılan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kritik bir rol üstlenecek. Türkiye’nin alanında uzman öğretmenlerinin ders anlatım videolarıyla oluşturulan, dijital kütüphanesi ve yapay zeka altyapısına sahip akıllı yönlendirme sistemiyle yenilenen EBA, Elazığ depremi sonrasındaki telafi eğitimi sürecinde de depremzede öğrencilerin imdadına yetişmişti. Okulların erken tatil edilmesi durumunda ayrıca yaygın kitle iletişim araçlarıyla uzaktan eğitim planlamaları da devreye girecek.

Koronavirüse karşı alınan tedbirlerin ilk iki ayağını 'okullarda bilgilendirme çalışmaları', 'eş zamanlı hijyen' oluştururken, son ayağı 'olası bir tatil durumunda her zaman ve her yerden erişilebilen uzaktan eğitim altyapısı' olarak belirlenmiş oldu. Bugüne kadar koronavirüse karşı öğrenci, öğretmen, personel ve veliler için koruyucu ve önleyici pek çok tedbir uygulandı. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışındaki okul ve eğitim kurumlarında, öncelikle kapsamlı bir iletişim planlaması hazırlanarak bilgilendirme ve hijyen çalışmaları başlatılırken, ardından tüm okullarda gerçekleştirilen eş zamanlı hijyen uygulamasıyla öğrencilerin ve öğretmenlerin okullarda temas ettiği bütün yüzeyler dezenfekte edildi.

Anahtar Kelimeler:

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