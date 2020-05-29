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Arabasının plakasını 'Covid-19' yaptırdı
Belçika’da bir sürücü arabasının plakasını bin Euro ödeyerek, “Covid-19” yaptırdı.
Arabasının plakasını 'Covid-19' yaptırdı
29 Mayıs 2020 08:45 - İHA
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Korona virüs salgını hayatın her alanını etkilemeye devam ediyor. Brüksel'in Flaman bölgesinde bir sürücü bin Euro ödeyerek, aracının plakasını “Covid-19” yaptırdı. Vatandaşlar arasında tartışmaya neden olan plaka halkı ikiye böldü. Bazı vatandaşlar plakanın salgın nedeni ile hayatını kaybedenlere saygısızlık olduğunu savunurken, bazı vatandaşlar ise herkesin özgür olduğunu dile getirdi.

Belçika'da toplam korona virüs vaka sayısı 57 bin 849'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 388'e ulaştı.

Anahtar Kelimeler:

plaka covid-19

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