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Araç kiralamada sağlık personeline yüzde 55 indirim
Araç kiralama platformu Yolcu360, tüm sağlık personeline yüzde 55 indirimle hizmet sunduğunu açıkladı.
Araç kiralamada sağlık personeline yüzde 55 indirim
29 Nisan 2020 14:31 - DHA
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Şirketten yapılan açıklamada, "Pandemi nedeniyle tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiği şu günlerde, sunduğu özel kampanyalar ve tüketici odaklı yaklaşımıyla bir numaraya yükselen Yolcu360, sağlık çalışanlarını da desteklemeyi ihmal etmedik; iş ortaklarımız aracılığıyla düzenlediğimiz yeni uygulama ile tüm sağlık personeline yüzde 55 indirimle hizmet sunuyoruz" denildi.

Yolcu360’ın CEO’su Umut Yıldırım, şimdiye kadar yaptıkları kampanyalar arasında belki de en anlamlı olanına imza attıklarını vurguladı ve ekledi:

"Temennimiz, bu dönemde herkesin evinde kalması ama zaruri bir durumda ya da görev gereği bir yerden bir yere gidilirken en güvenli ulaşım aracının araba olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle, içinden geçtiğimiz süreçte sağlık personelinin konforlu ve ekonomik ulaşımını kolaylaştırmak için onlara özel bir kampanya kurguladık. Tüm sağlık çalışanlarımıza yüzde 55 indirim tanımladık. Bu özel indirim kampanyasında özel fiyatlar günlük araç kiralama liste fiyatları üzerinden yüzde 55 indirim ile hesaplanıyor. Uygulamadan yararlanmak için kişilerin çalışan kartlarını göstermeleri yeterli oluyor."

Anahtar Kelimeler:

saglik personeli arac otomobil

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