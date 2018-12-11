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Aracında esrar ele geçirilen doktor tutuklandı
Mersin'de aracının bagajında 44 kilogram esrar ele geçirilen doktor, cezaevine gönderildi
Aracında esrar ele geçirilen doktor tutuklandı
11 Aralık 2018 - AA
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat doğrultusunda merkez Akdeniz ilçesindeki Yeşilçimen Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunan otomobilde arama yaptı.

Aracın bagaj kısmında 9 parça halinde 44 kilogram esrar ele geçirildi.

Ekipler, otomobilin sahibi doktor V.K'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:

mersin doktor uyusturucu esrar

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