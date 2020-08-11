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Aracıyla yolda yatan köpeği ezen doktorun 3 yıla kadar hapsi istendi
Maltepe’de hastane bahçesindeki otoparkta yatan Max isimli köpeğin üzerinden araçla geçerek ölümüne neden olduğu iddiasıyla Doç. Dr. B.O. hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Doç. Dr. B.O. ifadesinde köpeği fark etmediğini söyledi. Hazırlanan iddianamede ise köpeğin fark edilmemesinin olanaksız olduğu kaydedildi.
Aracıyla yolda yatan köpeği ezen doktorun 3 yıla kadar hapsi istendi
11 Ağustos 2020 13:41 - Sözcü
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İstanbul Maltepe'de 14 Mayıs 2020 tarihinde, aracıyla hastanenin bahçesindeki otoparkta yatan Max isimli köpeğin üzerinden geçerek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Doç. Dr. B.O. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI, DAVA AÇILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatıldı; O tarihte üniversiteye giden Alev Eda Okutan Sarıbeyliler, 5 yaşındaki kangal cinsi köpeğini üniversitenin bahçe kısmındaki otoparka bıraktı. Daha sonra köpeğin yanına gelen Okutan, köpeğin yaralı olduğunu fark etti ve veterinere götürdü. Daha sonra kamera görüntüleri incelenince, B.O'nun kullandığı araçla köpeğin üzerinden geçtiği tespit edildi.

KÖPEĞİ GÖRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

İddianamede, Doç. Dr. B.O.'nun köpeği fark etmediğini ve köpeği görmediğini söylediği aktarıldı. Ancak, iddianamede, videoda yol üzerinde uyumakta olan köpeğin üzerinden aracın sert bir şekilde geçtiğinin görüldüğü ve köpeğin fark edilmemesinin olanaksız olduğu belirtildi. Öte yandan iddianamede tarafların uzlaşmaya davet edildiği ancak uzlaşmanın sağlanamadığı kaydedildi.

SAVCILIK 3 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Savcılık, şüpheli B.O.'nun “mala zarar verme” suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi.

Anahtar Kelimeler:

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1) Nurullah Can (Dr)
11.08.2020 14:53:03
Mala zarar vermek nedir ya? Bu hayvanlar mal mı?? Onlar da Allah'ın yarattığı bir canlı, ceza hakkında yorumum yok ama meslektaşım görmedim demiş, özrü kabahatinden büyük, ya bir çocuk olsaydı ordaki karşıdan karşıya geçen ??!
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