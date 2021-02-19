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Aralarında 4 doktorun da bulunduğu reçete çetesine 11 ilde operasyon: 41 gözaltı
Adana merkezli 11 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, usulsüz reçete ile 12 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonda 41 şüpheli yakalandı
Aralarında 4 doktorun da bulunduğu reçete çetesine 11 ilde operasyon: 41 gözaltı
19 Şubat 2021 11:25 - AA
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Ekipler, usulsüz reçete yazılarak haksız kazanç temin edildiği ve kamu zararına sebebiyet verildiği, kanser hastalarının tedavisi için kullanılması gereken ilaçların hastalar için kullanılmayıp Azerbaycan, Suriye, İran ve Irak'a satılmaya çalışıldığı, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan ilaçların reçetesiz satılarak uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında ekipler, Adana merkezli 11 ilde, aralarında Adana İl Sağlık Müdürlüğünde görevli 1 müdür yardımcısı, 4 doktor, 2 sağlık merkezi çalışanı, 2 biyolog, 9 eczacı, 13 eczane ile ilaç firması çalışanı olmak üzere 46 şüphelinin adreslerine operasyon düzenledi.

46 şüpheliden 41'i yakalandı

Baskın yapılan adreslerde Y.C'nin de arasında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

12 milyonluk para transferi

Öte yandan, şüphelilerin kendi aralarında 12 milyon 523 bin 111 liralık para transferi gerçekleştirdikleri ileri sürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:

kanser yesil recete adana

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