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Aralarında asker, polis ve doktor da var! Çocuk istismarı operasyonunda 41 gözaltı
İstanbul merkezli 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, sosyal medyada çocuk istismarı görüntüleri paylaştıkları iddiasıyla 41 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında doktor, polis ve uzman erbaşın da bulunduğu belirtiliyor.
Aralarında asker, polis ve doktor da var! Çocuk istismarı operasyonunda 41 gözaltı
11 Ocak 2022 12:07 - AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya platformlarında çocuklara cinsel istismar görüntüsü paylaştıkları belirtilen 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 44 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, doktor, polis, sözleşmeli er adayı ve uzman erbaşın da aralarında bulunduğu zanlılardan 41'i gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin Covid-19 nedeniyle karantinada olduğu öğrenildi.

Aramalarda telefon, bilgisayar ve diğer dijital malzemelere el konuldu.

Zanlılardan 2'sinin daha önceki benzer bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu öğrenilirken gözaltına alınan 41 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ettiği ve firari 2 kişinin yakalanmasına çalışıldığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

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