Aralarında bir doktor da var, 7 ilde FETÖ operasyonu

İSTANBUL- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, aralarında doktor ile aktif görevde olan 3 komiser, 3 komiser yardımcısı ve daha önceden meslekten ihraç edilen 9 ihraç komiser yardımcısının da bulunduğu toplam 20 kişiye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|06/02-08/02
|5.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|12/03-15/02
|4.TATD Kurs Günleri Kongresi
|ACİL TIP
|ANTA
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS