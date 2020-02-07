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Aralarında bir doktor da var, 7 ilde FETÖ operasyonu
İstanbul merkezli Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda gözaltı kararı bulunan 20 kişiden 18'i yakalandı
Aralarında bir doktor da var, 7 ilde FETÖ operasyonu
07 Şubat 2020 - DHA
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İSTANBUL- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, aralarında doktor ile aktif görevde olan 3 komiser, 3 komiser yardımcısı ve daha önceden meslekten ihraç edilen 9 ihraç komiser yardımcısının da bulunduğu toplam 20 kişiye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

 

Anahtar Kelimeler:

feto doktor

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