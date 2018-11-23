Araştırma: '2030'a kadar yaklaşık 40 milyon tip 2 diyabet hastası insülinsiz kalabilir'



Uluslararası basında yer alan haberlere göre, "Lancet Diabetes and Endocrinology" dergisinde yayımlanan çalışmada, 2030 yılına kadar dünyada 79 milyon tip 2 diyabet hastasının insüline ihtiyacı olacağı ve bunların yarısının insüline erişim sağlayamayacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

Çalışmada, insüline ihtiyaç duyan 63 milyon tip 2 diyabet hastasından yaklaşık 33 milyonunun hali hazırda ilaca erişemediğine dikkat çekildi.

ABD'deki Stanford Üniversitesinden araştırmacılar, 2030'a kadar tip 2 diyabetli sayısı ve ihtiyaç duyacakları insülin miktarıyla ilgili muhtemel artışı belirlemek için Uluslararası Diyabet Federasyonundan ve 221 ülkedeki tip 2 diyabet hastasıyla ilgili yapılan 14 çalışmadan alınan verileri değerlendirdi.

Dünya genelinde 2018'de 406 milyon olan tip 2 diyabetli hastası sayısının 2030 yılında 511 milyona ulaşacağı tahmininde bulunan araştırmacılar, bunlardan 130 milyonunun Çin'de, 98 milyonunun Hindistan'da ve 32 milyonunun ABD'de yaşayacağını öngördü.

Her diyabet hastasının insüline ihtiyaç duymadığı ve 511 milyon kişiden 79 milyonunun insülin gereksinimi olacağı vurgulanan çalışmada, üretim miktarlarını artırmak ve maliyeti düşürmek gibi yeterli erişimin sağlanması için gerekli önlemler alınmadığı takdirde bu 79 milyon kişiden sadece 38 milyonunun insüline erişebileceği kaydedildi.

Çalışmanın lideri, Stanford Üniversitesinden Dr. Sanjay Basu, "Bu tahminler, mevcut insülin erişim düzeylerinin özellikle Afrika ve Asya'da öngörülen ihtiyaçla karşılaştırıldığında oldukça yetersiz olduğunu ve bu büyük sağlık sorununun üstesinden gelmek için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini öne sürüyor." dedi.

Basu, şehirleşme ve buna bağlı olarak yeme alışkanlıklarındaki değişiklik ve fiziksel hareketsizlik nedeniyle tip 2 diyabetli hasta sayısının 12 yıl içinde artmasının beklendiğini ifade etti.

Diyabet, insülin hormonunun eksikliği veya etkisizliği sonucu ortaya çıkan, kan şekeri yüksekliği ile seyreden ve yaşam boyu kontrol gerektiren kronik ve ilerleyici bir hastalık. Gerektiği gibi kontrol edilmezse, kalp damar hastalıkları, böbrek yetmezliği, körlük, sinir hasarı ve diyabetik ayak gibi çeşitli önemli yaşamsal sorunlara yol açabiliyor.

Diyabet genel olarak tip 1 diyabet, tip 2 diyabet ve gebelikte görülen gestasyonel diyabet olmak üzere üçe ayrılıyor. Tip 1 diyabette insülin salgısı hiç yok veya yok denecek kadar az. Çok erken yaşlarda ortaya çıkan tip 1 diyabetin tedavisinde ise mutlaka insülin kullanılması gerekiyor.

Tip 2 diyabette vücutta insülin salgısı yetersiz kalıyor. Salgı bozukluğu ile birlikte insülin direnci görülüyor. Yaşla birlikte görülme sıklığı artan tip 2 diyabette, şişmanlık ve genetik geçiş önemli risk faktörleri arasında bulunuyor. İlaç tedavisinde her zaman insülin gerekmiyor.