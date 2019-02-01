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Araştırma: ABD'de karaciğer nakli için bir numaralı neden artık Hepatit C değil
ABD'de yaşayan ve karaciğer nakli olması gereken 17 bin hasta üzerinde yapılan araştırmada hastaların önemli bir çoğunluğunun alkole bağlı karaciğer yetmezliği yaşadığı ortaya çıktı
Araştırma: ABD'de karaciğer nakli için bir numaralı neden artık Hepatit C değil
01 Şubat 2019 - Star
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Amerikan Tıp Derneği Dergisi'nde (JAMA) yayımlanan araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki karaciğer nakli için bir numaralı neden artık Hepatit C değil. 17 bin hastanın verilerinin incelenmesiyle gerçekleşen araştırmaya göre, hastaların büyük çoğunluğu alkolle ilişkili karaciğer hastalığına tutulmuş durumda.
 
Çalışmanın baş yazarı Dr. Brian P. Lee, "Alkolden dolayı karaciğer hastalığına yakalanan hastaların nakil için en az altı ay alkol almaması gerekiyor. Bu kural bizim için önemli bir standart oldu. Getirdiğimiz bu standart sayesinde nakil olan hastaların büyük çoğunluğu nakilden sonra artık alkol kullanmıyor." dedi.
 
Lee, "Her ne kadar alkol bağımlılığından dolayı karaciğer nakli yapsak da karaciğer bağışı yapanların büyük bir çoğunluğu bağışının alkol bağımlılığı olan insanlara gitmesini hoş karşılamıyor. Bu da bize kişilerin organ bağışını durduracağına dair endişeler veriyor." açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:

karaciger yetmezligi hepatit c brian p lee amerikan tip dernegi dergisi

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