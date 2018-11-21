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Araştırma: Aile ilgisi alamayan çocuk beyin gelişimini tamamlayamıyor
ABD'de yapılan bir araştırma, ailesinden ilgi görmeyen çocukların beyinlerinin görenlere göre daha küçük olduğunu ve gelişimini tamamlayamadığını ortaya koydu
Araştırma: Aile ilgisi alamayan çocuk beyin gelişimini tamamlayamıyor
21 Kasım 2018 - Sputnik News
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Teksas'taki Çocuk Hastanesi'nde Psikiyatri Bölümü'nde görevli Profesör Bruce D. Perry, ilgiyle büyüyen bir çocuk ile ilgisiz büyüyen bir çocuğun beyin gelişimi arasındaki farkı gözler önüne serdi.

Sputnik'te yer alan habere göre Perry, yayınladığı makalede çocukların yetişme tarzının beyin gelişimi için kilit rolde olduğunu belirtti. Bunu kanıtlamak için de ailesinin ilgisiyle büyüyen bir çocuk ile ilgisiz büyüyen 3 yaşındaki iki çocuğun beyin hareketlerini ve gelişimini gösteren tomografi sonuçlarını kullandı.
Perry, "Fotoğraflarda da görüldüğü gibi sol taraftaki beyin taraması, ailesinin ilgisiyle yetişen ortalama bir çocuk beyni. Öte yandan sağ tarafta ailesiyle zaman geçirmeyen ve ailesinin ilgisini görmeyen bir çocuğun beyninin taraması var. Bu çocuğun şiddet görmüş olabileceğini de tahmin ediyoruz. Bu taramalar sonucunda, sağ taraftaki çocuğun beyni yaşıtına göre daha küçük" dedi.

Perry, "Sağ taraftaki çocuğun beyninin yeteri kadar gelişmemesi gelecekte hastalıkların da habercisi. Bu durum genelde Alzheimer hastası olan yaşlı bireyylerde görülür. Bu çocuğun hafıza sorunu yaşaması çok olası. Öte yandan bu çocuğun bağlanma sorunları ve sosyal olarak izole bir hayat sürmesi oldukça mümkün" şeklinde konuşarak ailelere uyarıda bulundu.

Anahtar Kelimeler:

bruce d perry beyin gelisimi

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People
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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
21.11.2018 14:52:10
Atalarımızın " Bir çiçekle bahar olmaz" sözü , iki vakayı karşılaştırıp da genellemeye çalışan Teksas'lı kardeşlerimizin hiç kulağına gitmemiş.
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