Araştırma: Ameliyathanede uzun süre toksinlere maruz kalmak KOAH riskini artırıyor

MEDİMAGAZİN - Dezenfektan ve cerrahi duman (ısıtmalı cerrahi ekipmanlardan çıkan yan ürün gazı) doktorlar, hemşireler ve diğer hastane çalışanlarının eletrikli ameliyat ve lazerli operasyonlar sırasında ameliyathanelerde maruz kaldıkları zararlı kimyasallar arasında yer alıyor.

Boston Üniversitesi Halk Sağlığı Okulundaki araştırmacıların yürüttüğü yeni bir çalışmaya göre, bu kimyasallara ameliyathanelerde uzun süre maruz kalmak bireylerde kronik obstrüktif akciğer hastalığı görülme riskini artıyor.

JAMA Network Open dergisinde yayınlanan ve hemşireleri konu alan çalışma, KOAH riskinin hemşirelerin çalıştıkları işlerin tipine ve ameliyathanelerde geçirdikleri süreye göre değişmekte olduğunu gösterdi.

Diğer hemşirelere göre yüzde 69 daha fazla

Ameliyathanelerde 15 yıl veya daha fazla çalışmış olan hemşirelerde KOAH görülme oranı, hiç ameliyathanelerde çalışmamış bir hemşireye, idari ve hemşire eğitim rolünde çalışanlara veya hemşirelikle ilgili olmayan bir işte çalışanlara göre %69 oranında fazla rastlandığı tespit edildi.

Johnson&Johnson Sağlık ve Medikal Ürünler Firmasının alt kuruluşu olan Ulusal Sağlık ve Ethicon Ensititüsü tarafından finanse edilen ve Boston Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu, Harvard Tıp Okulu, Brigham ve Kadın Hastanesi, Inserm Milli Fransız Halk ve Sağlık Araştırma Enstitüsünün ortak uluslararası çalışması olan araştırma, işle bağlantılı olarak cerrahi dumana maruz kalmanın KOAH riskine etkisini inceleyen ilk araştırma olma özelliği taşıyor.

75011 hemşire incelendi

Çalışma için araştırmacılar hemşirelerin ameliyathanelerdeki çalışma geçmişlerini ve 1984’te Amerikan hastanelerinde çalışan 75011 hemşire içinde KOAH görülme sıklığını inceledi.

Amerikan kadın hemşirelerin yer aldığı çalışmada katılımcılar, Ulusal Sağlık Enstitüsü finanslı Sağlık Araştırması (NHS) ile 121 binden fazla kişinin katıldığı, 30-55 yaş aralığını kapsayan ve 1976’dan beri yapılan 2 yıllık bir ankete dahil oldular.

Ameliyathanede çalışılan süre hemşirelerin solunan zararlı maddelere maruz kalmasına sebebiyet verdi. Ayrıca çalışma sigara içmeyi ve kronik hastalıklara sahip olmayı KOAH’in birincil risk faktörlerinden sayıldı.

Araştırmaya sonuçlarına göre:

Yatalak hastaları veya ayakta tedavi edilen hastaları gören hemşirelerin, ameliyathane geçmişi olmayan, idari veya hemşire eğitimiyle ilgilenen veya hemşirelik dışı meslekler yapan hemşirelere göre KOAH geliştirme riski daha fazla (sırasıyla %31 ve %24)

15 yıldan az ameliyathane tecrübesi olan hemşirelerde bu oran ise %22

15 yıldan daha fazla ameliyathane geçmişi olan hemşirelerde ise hiç ameliyathane tecrübesi olmayanlara göre KOAH geliştirme riski %46 olarak ölçüldü.

Boston Üniversitesi Halk Sağlığı Okulunda Global Sağlık Departmanında araştırmacı olan ve çalışmanın başyazarı olan Wubin Xie araştırma ilişkin, “Dezenfektan ve cerrahi dumanların sağlığa olan riskini incelerken karşılaştığımız en doğal sıkıntı, uzun bir zaman dilimine yayılmış geniş bir popülasyondaki maruz kalma seviyesinin ölçülmesinin zorluğudur. Geniş bir hemşire topluluğu baz alınarak hazırlanan çalışmamız uzun zamanlı iş nedeniyle zararlı maddelere ameliyathanelerde maruz kalmanın KOAH geliştirme riskini çok arttırdığını göstermektedir.’’ dedi.

Çalışma 1980’lerdeki ameliyathane koşullarını yansıtsa da araştırmacılar araç gereçlerin bugünün ameliyathane şartlarına uygulanabilir olduğunu savunuyor. Dezenfektan kullanımı son yüzyıllarda artıyor ve cerrahi duman riskinin azaldığına dair çok az kanıt var.

Xie, ‘’Duman yayan laparoskopik operasyon geniş silsile prosedürler içermekte ve koruyucu cerrahi maskeler, N95 maskesi gibi, cerrahi dumandaki küçük partikülleri engelleyememektedir. Ayrıca duman aerosollerini ve bu süreçte çıkan gazları yakalayan hava temizleyici sistemler çoğu ameliyathanede bulunmamaktadır. ifadelerini kullandı.

Boston Üniversitesi Halk Sağlığı Okulunda global sağlık alanında doçent doktor olan Andrew Strokes’un yaptığı bir çalışmada, bugünkü çeşitli hemşire iş gücü ve COVID-19 pandemisi de ameliyathane hemşirelerinin KOAH’a yakalanma riskini arttıran faktörler arasında yer alabileceği söylüyor.

Bu NHS topluluğu 1976 yılındaki hemşire demografik durumunu gösterecek şekilde ağırlıklı olarak beyaz hemşirelerden oluşuyor. Stokes konuyla alakalı şu ifadeleri kullandı:‘’Hastane çalışanları arasında ameliyathanelerdeki toksik maddelere bağlı KOAH riskinin daha iyi anlaşılması için daha detaylı ve günceli yansıtan bir araştırma gereklidir.’’

Araştırma Çevirisi: Ezgi Uludüz