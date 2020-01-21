Araştırma: Ameliyattan 4 hafta önce sigarayı bırakmak komplikasyonu azaltıyor

Ankara- Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Newcastle Üniversitesi, Dünya Anestezi Uzmanları Toplulukları Federasyonu ile ortaklaşa yürüttüğü araştırma, 4 hafta boyunca kesintisiz sigaradan uzak kalanların vücutlarının önemli organlarına daha iyi kan akışı sağlandığını, yapılan tetkiklerde yüzde 19'a kadar iyileşme gözlendiğini ortaya koydu.

Araştırma ayrıca, ameliyattan yaklaşık 4 hafta önce sigarayı bırakanlarda, anesteziye bağlı komplikasyon gelişme olasılığının, sigara içenlere göre azaldığını, ameliyattan 6 ay sonra da daha iyi sonuçların elde edildiğini gösterdi.

Hastalara acil olmayan ameliyatlar öncesi sigarayı bırakmaları için zaman tanınmalı

DSÖ'nün tütün kullanımıyla mücadele biriminin yöneticisi Dr. Vinayak Prasad, araştırma raporunun, hastalara küçük ve aciliyeti olmayan ameliyatlardan önce sigarayı bırakmaları için zaman tanınmasının avantajlarını kanıtlar nitelikte bulgular içerdiğini söyledi.

Bir diğer DSÖ yetkilisi Dr. Shams Syed de ameliyat sonrası oluşan komplikasyonların hem sağlık çalışanları hem de hasta için büyük bir yük olduğuna işaret etti.

Sigara tiryakilerinin, ameliyatlardan sonra kalp ve akciğer fonksiyonlarının bozulması, enfeksiyonlar ve yara iyileşmesinin gecikmesi gibi komplikasyonlar konusunda sigara içmeyenlere göre daha fazla risk altında olduğu ifade ediliyor.