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Araştırma: Antibiyotikler grip virüsüne karşı direnci azaltıyor
İngiltere merkezli araştırma merkezi Francis Crick Institute’un fareler üzerinde yaptığı araştırmada, antibiyotiklerin grip virüsüne karşı direnci azalttığı belirtildi
Araştırma: Antibiyotikler grip virüsüne karşı direnci azaltıyor
08 Temmuz 2019 - DHA
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Yapılan araştırma kapsamında, yararlı bakteriler taşıyan fareye enjekte edilen grip virüsü sonucu, yararlı bakterilerin yüzde 80’inin hayatta kaldığı belirtilirken; öncesinde antibiyotik verilen farelerde ise bu yararlı bakterilerin yaklaşık yüzde 30’unun hayatta kalabildiği belirtildi. 

Araştırmayı yapanlardan Dr. Andreas Wack, “Antibiyotiklerin ilk virüs direncini yok ettiğini keşfettik. Bu yüzden hastalara kolay bir şekilde antibiyotik verilmemesi gerektiğini anladık. Antibiyotiklerin doğru bir şekilde kullanılmaması, yararlı bakterilerin ölmesine neden olurken, bu bakterilerin ölmesi sonucu bizleri virüslere karşı savunmasız bırakabiliyor. Ayrıca, bu durum sadece insanlarda değil, dünyanın her yerinde antibiyotik verilen çiftlik hayvanlarında da aynı etkiyi gösteriyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:

antibiyotik andreas wack grip virusu

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