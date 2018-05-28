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Araştırma: Antidepresanlar kilo alım riskini artırıyor
İngiltere'de King's College London'da görevli psikiyatr Rafael Gafoor liderliğinde yapılan araştırma, 10'dan fazla yaygın antidepresanı kullanan hastaların, kullanmayanlar ile kıyaslandığında fazladan 2 ila 3,5 kilo alma olasılığının yüzde 21 arttığını gösterdi.
Araştırma: Antidepresanlar kilo alım riskini artırıyor
28 Mayıs 2018 -
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Antidepresanların, kilo alımına neden olabileceği bildirildi. AA'nın New York Times kaynaklı haberine göre; İngiltere'de King's College London'da görevli psikiyatr Rafael Gafoor liderliğinde yapılan araştırma, 10'dan fazla yaygın antidepresanı kullanan hastaların, kullanmayanlar ile kıyaslandığında fazladan 2 ila 3,5 kilo alma olasılığının yüzde 21 arttığını gösterdi.

Gafoor, araştırmada kilo alımı riskinin, özellikle sürekli antidepresan kullanımının 2. ila 3. yılında zirveye çıktığının, bu riskin 6 yıla kadar sürdüğünün gözlendiğini açıkladı.

Fazladan 2 ila 3,5 kilonun, bazı kişileri normal kategorisinden kilolu veya obeze taşıyabileceğine işaret eden uzmanlar, kilolu kişilerde antidepresanın obezite riskini yüzde 29 yükselttiğini de vurguladı.

Rafael Gafoor ayrıca antidepresan kullananların, kilo alımıyla ilgili endişeleri varsa doktorlarına danışmadan ilacı bırakmamaları uyarısında bulundu.
 

Anahtar Kelimeler:

antidepresan kilo alimi rafael gafoor

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