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Araştırma: Avrupa'daki açıklanamayan ölümlerin nedeni 'Kır sivri faresi' mi?
Kır sivri faresinden yayılan bir virüsün neden olduğu hastalık için uzmanlar, 'hastalığın insanlardaki varlığının en az onlarca yıldır fark edilmediği' uyarısını yapıyor
Araştırma: Avrupa'daki açıklanamayan ölümlerin nedeni 'Kır sivri faresi' mi?
09 Ocak 2020 - Independent Türkçe
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Lancet Bulaşıcı Hastalıklar (Lancet Infectious Diseases) adlı bilimsel yayında yayımlanan araştırmaya göre bilim insanları, sivri farelerden insanlara geçebilen bir virüsün daha önce açıklanamayan ölümlerin sebebi olabileceğini keşfetti.

20 yıldan fazla bir süre içinde ensefalitten (beyin iltihabı) hayatını yitiren 50'nin üzerindeki hastadan alınan beyin dokusu örnekleriyle yapılan bir çalışmada 8 yeni Borna virüsü vakası tespit edildi.

Araştırmada, söz konusu virüsün vahşi doğada bulunduğu yerlerdeki açıklanamayan ensefalit vakalarının sebebinin bu virüs olabileceği öne sürüldü.

Avrupa genelinde sık rastlanan bir canlı olan sivri fare köstebek benzeri küçük bir memeli. Virüsün ana taşıyıcısı kır sivri faresi Almanya, Avusturya, İsviçre ve Lihtenştayn'da görülüyor.

Yeni teşhis konulan hastaların tamamı 1999-2019 döneminde hayatını yitirmiş ve hepsi güney Almanya'da yaşamış. Araştırmacılar virüsün daha az ciddi enfeksiyonlardan da sorumlu olabileceği ihtimalinin gözardı edilemeyeceğini belirtiyor.

Araştırmacılar, hızla gelişen ancak açıklanamayan sinir sistemi bozukluğu gözlemlenen ve sivri farelerle temas edilebilecek bölgelerdeki hastalarda doktorların Borna virüsü testini daha sık yapmaları gerektiğine inanıyor.

Virüsün insanlardaki belirtisi ateş, baş ağrısı ve sersemlikle başlayıp yürüme dengesizliği, hafıza kaybı, nöbet ve ilerleyen bilinç kaybı gibi beyin rahatsızlıkları göstergeleriyle devam ediyor.

Yeni vakalarda hastaların hastaneye yatışının ardından semptomlar hızla kötüleşerek derin koma ve ölüme sebebiyet verdi. 8 hastanın hepsi de hastaneye giriş yaptıktan 16-57 gün içinde hayatını kaybetti.

Almanya Friedrich-Loeffler Enstitüsü'nden Profesör Martin Beer, araştırmaya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Testlerimizde, Güney Almanya'da Borna virüsü hastalığı görülen en az 14 insan tespit ettik. Virüs, sayı bakımından görece halen nadir olsa da, açıklanamayan ciddi ve ölümcül ensefalit vakalarının büyük bir kısmının arkasında yatan neden olabilir. Bu, ancak ciddi ve hatta ölümcül ensefalit görülen hastalarda daha fazla test yaparak ortaya çıkarılabilir. Hayattaki hastalardan alınacak serum ve omurilik sıvısı örnekleri kullanılarak erken teşhis sağlanabilir.

Almanya Regensburg Üniversitesi Hastanesi'nden Profesör Barbara Schmidt de devamla, "Bu yeni baş gösteren bir hastalık olmamakla birlikte, en az onlarca yıldır fark edilmeden insanlara bulaştığı anlaşılıyor. Virüsün endemik taşıyıcı sivri fare nüfusuna sahip bölgelerde açıklanamayan diğer ensefalit vakalarına da sebebiyet vermiş olabilir" ifadelerini kullandı

Anahtar Kelimeler:

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