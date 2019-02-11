SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Araştırma: Bağırsaktaki bazı bakterilerin eksikliği depresyona neden oluyor
Flaman bilim insanları, bağırsak florası ile zihinsel sağlık arasında doğrudan bağlantı olduğunu kanıtladı.
Araştırma: Bağırsaktaki bazı bakterilerin eksikliği depresyona neden oluyor
11 Şubat 2019 - BBC
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Araştırmaya göre, bağırsaktaki bazı bakterilerin eksik olması, insan davranışlarını etkiliyor ve depresyona yol açıyor.

Belçika'daki Flaman Biyoteknoloji Enstitüsü (VIB) ile Leuven Katolik Üniversitesi, 2012 yılından bu yana 5 binden fazla gönüllünün dışkı örneklerini inceliyor.

Flaman Bağırsak Flora Projesi adlı çalışma kapsamında, mutsuz ya da depresyondaki insanların bağırsak hareketleri incelendi. Araştırmaya göre, bağırsak florası ile depresyon arasında bağlantı olduğu kanıtlandı.

Flaman Biyoteknoloji Enstitüsü'nden Prof. Dr. Jeroen Raes, depresyondaki insanlarda, mutlu insanlarda bulunan bazı bağırsak bakterilerinin daha az olduğunu saptadıklarını söyledi.

Belçikalı profesöre göre, depresif kişilerde özellikle 'Dialister' ve 'Coprococus' adlı bağırsak bakterisi önemli oranda az. Bu iki bakterinin ortak özelliği, bağırsakta iltihabı baskılayan maddeler üretmesi.

Prof. Dr. Raes, "Bu çok ilginç. Çünkü, diğer araştırmalardan, depresyonun sinir sistemi iltihabıyla bağlantılı olduğunu biliyoruz" diyor.

Nedensel bağlantı konusunda araştırmalar sürüyor
Flaman uzman, bu nedenle bağırsak iltihabı ile depresyon arasında bir bağlantı olduğunu belirtiyor.

Belçikalı araştırmacılar, bağırsak florası ile depresyon arasındaki bağlantının kanıtlandığını vurguluyor. Ancak nedensel bağlantı konusunda araştırmalar sürüyor.

Prof. Dr. Raes, farelerde yapılan deneye göre bağırsak florası, davranış değişikliğine neden olduğunu söylüyor. Yani, bağırsak florasındaki değişim depresyonu tetikliyor.

Flaman araştırmacılar, insan sinir sistemi ile etkileşime girebilecek bakterileri tanımlamak için bir bilgisayar tekniği geliştirdi.

Şimdi, bağırsak florasının insan davranışlarını somut olarak nasıl etkilediği araştırılıyor. Uzmanlar, gelecekte bağırsak florasından elde edilen bakterilerin ilaç olarak kullanılabileceğini ve depresyonlu hastalarda eksik olan bakterilerin bu sayede tamamlanarak, hastalığın tedavi edilebileceğini düşünüyor.

Anahtar Kelimeler:

flaman biyoteknoloji enstitusu jeroen raes bagirsak florasi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Madam Curie Ada Lovelace Barre-Sinoussi Rita Levi-Montalcinitütün kullanımı sigara Cevdet Erdöl Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırma margarin Nazan Uysal Harzadın TEİS ilaç tedariki ilaç Nurten SAydan epilepsi Barış MEtin tıp teknolojisi oral insülin ağızdan insülinTürk Nöroloji Derneği Şerefnur Öztürk isigara tütün kullanımıSağlık Bakanlığı AMATEM ÇEMATEM Erkan BaysalKocaeli Üniversitesi Girişimsel Kardiyoloji Teoman Kılıç Yavuz Gürkan Turan BerkiFlaman Biyoteknoloji Enstitüsü Jeroen Raes bağırsak florasıAtama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği sağlık bakanlığı
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.