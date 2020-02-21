Araştırma: Batı tarzı beslenme beyin fonksiyonlarına zarar verebilir

Yapılan araştırmaya katılan gönüllüler, yüksek yağlı, yüksek ilave şekerli bir beslenmenin ardından hafıza testlerinde daha kötü performans gösterdi ve yemekten sonra abur cubur yeme arzusu yaşadı.

Araştırma, Batı tarzı beslenmenin beynin hafıza ve iştah kontrolü içeren hipokampus bölgesinde bozulmaya neden olduğunu ve insanların iştahlarını düzenlemesini zorlaştırdığını gösteriyor.

Sydney'deki Macquarie Üniversitesi'nde psikoloji profesörü ve çalışmanın ortak yazarlarından Richard Stevenson, The Guardian'a yaptığı açıklamada "Batı tarzı beslenmeyle geçen bir haftanın ardından, atıştırmalıklar ve çikolata gibi lezzetli yiyecekler tok karnına daha çekici hale geliyor" dedi ve ekledi:

Bu, direnmeyi zorlaştıracak ve daha fazla yemek yemenize yol açacak, bu da hipokampusa daha fazla hasar verip bir aşırı yeme kısırdöngüsü yaratacaktır.

Bilim insanları araştırmalarında 20 ile 23 yaş arası 110 sağlıklı katılımcıyı, iyi bir diyet tüketen kontrol grubu ve Belçika waffle'larının ve fast food'un doyurucu porsiyonlarını içeren yüksek enerjili Batı diyetini tüketen grup olarak ayırdı.

Her iki grup da haftanın başında ve sonunda kahvaltı etti, kelime hafıza testlerini tamamladı ve yemekten önce ve sonra Coco Pops gibi yüksek şekerli yiyeceklere dair istek ve tatminlerini derecelendirdi.

Profesör Stevenson “Batı tarzı diyeti takiben, kişiler tok karnına lezzetli yiyecekleri ne kadar arzuluyorsa, hipokampal fonksiyon testinde o kadar zayıf bir performans gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Stevenson, hipokampus daha verimsiz çalıştığında, beyne yiyecekleri daha çekici kılan bir anı seli yaşandığını söyledi.

Bulgular, hayvanlarda yapılan ve abur cuburun hipokampusta bozulmalara neden olduğunu gösteren daha önceki araştırmalarla uyuşuyor.

Bunun sebebine dair somut bir neden yok fakat hipokampusun tok olduğumuzda yiyeceklerle ilgili anıları bloke ettiği veya zayıflattığı düşünülüyor.

Stevenson, Batı tarzı beslenmenin neden olduğu bu başlangıçtaki zayıf bozuklukların obezite ve diyabet gibi diğer alanlarda uzun vadeli gerilemeye neden olabileceğini söyledi. Bu iki hastalık da demans gelişimi ve beyin performansında düşüşlerle bağlantılı.

Profesör Stevenson hükümetin bir noktada sigaradaki gibi abur cubur tüketimini kısıtlamak zorunda kalacağına inanıyor

Stevenson “İşlenmiş gıdaların, iştahı etkileyen ve sağlıklı gençlerde aşırı yemeyi teşvik etmeye hizmet eden hafif bilişsel bozukluklara yol açabileceğini göstermek, herkes için endişe verici bir bulgu olmalıdır” diye ekledi.

Royal Society Open Science adlı akademik dergide yayımlanan çalışma, Batı tarzı beslenmenin insanlarda hafıza ve iştah kontrolünü bozup bozmadığını inceleyen ilk çalışmalardan biri.