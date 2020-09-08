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Araştırma: Bazı Covid hastalarında semptomlar 6 ay geçmiyor
İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre yaklaşık 60.000 kişide koronavirüs semptomları üç aydan uzun süre görüldü. Guardian’ın haberine göre ‘Uzatmalı Covid’ olarak da adlandırılan bu vakalarda hastaların gereken tedavileri de göremedikleri belirtildi.
Araştırma: Bazı Covid hastalarında semptomlar 6 ay geçmiyor
08 Eylül 2020 14:06 - BBC Türkçe
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Cep telefonu uygulaması temel alınarak yapılan Covid semptomları araştırmasını yürüten King’s College London Üniversitesi genetik epidemiyoloji profesörü Tim Spector, yaklaşık 300.000 kişide de semptomların bir aydan uzun süre görüldüğünü söyledi.

Semptomların üç aydan uzun süre görüldüğü 60 bin hasta arasında bazılarının durumu ciddiyetini korudu ve nefes darlığı, yorgunluk hissi geçmedi. Bazıları da tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldı. Bazı hastalar da alış verişe gitmek, merdiven çıkmak gibi günlük işlerini halledemediklerini söyledi.

BBC Radio 4’te File on 4 programına konuşan Spector, “Bu insanların unutulma riski var” dedi.

Pazartesi günü LBC radyosuna konuşan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da bazı hastalarda semptomların altı aya kadar görülmeye devam ettiğini kabul edip “Altı aydır hasta olanlar dahil, uzatmalı Covid vakaları gençler arasında yaygın” dedi.

Anahtar Kelimeler:

covid semptomlari arastirma hasta semptomlar

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