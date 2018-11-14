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Araştırma: Beyinde bağırsak bakterisi tespit edildi
Genel sağlık üzerindeki etkileri nedeniyle “vücudun ikinci beyni” olarak nitelendirilen bağırsaklarla ilgili son keşif Amerikalı araştırmacılardan geldi. Normalde sadece bağırsaklarda bulunan bir bakteriye insan beyninde rastlayan araştırmacılar, “ikinci beyin” tezine ilk kez somut bir kanıt bulduklarını açıkladı
Araştırma: Beyinde bağırsak bakterisi tespit edildi
14 Kasım 2018 - NTV
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Bağırsakların ne kadar önemli olduğu son yıllarda keşfedildi. Beynimizdeki nöronlar arasında iletişimi sağlayan nörotransmitter ve beynin işleyişinde rol oynayan kimyasallar bağırsaklarda üretiliyor. Bu nedenle bağırsaklar için “vücudun ikinci beyni” deniyor. 

ABD'nin Alabama Üniversitesi araştırmacılarından gelen, "İnsan beynine yerleşen bağırsak bakterileri, ruh halimizi ve iştahımızı etkiliyor" şeklindeki araştırma sonucu ise beyin ile bağırsaklar arasındaki bağlantıya yeni bir kanıt olarak gösteriliyor. 

Devrim niteliğindeki buluş, şans eseri gerçekleştirildi. Şizofreni hastalarının bedenlerini inceleyen bilim insanları, beyinde daha önce hiç görmedikleri bakterilerle karşılaştı. 

Bu bakterilerin aslen bağırsakta yaşadığını fark eden doktorlar, çalıştıkları 34 beyinde de bağırsak bakterilerine rastladı. 

Araştırmacılar, kana karışarak vücutta dolaşan bakterilerinin beyne ulaştığını düşünüyor. Bu bakterilerin, normalde koruyucu bir katman görevi gören beyin zarından geçerek sinir sisteminin merkezine yerleştiği ifade ediliyor.

ALZHEİMER VE DEPRESYONA BEYİNDEKİ BAKTERİLER NEDEN OLABİLİR 

Uzmanlar, bu durumun beynin içinde farklı ihtiyaçları olan moleküler bir fabrika anlamına geldiğini ve insanların yedikleriyle ruh halleri arasındaki bağlantıyı sağladığını söylüyor. 

Doktorlar, araştırmanın depresyon ve Alzheimer gibi hastalıkların yanı sıra yanlış beslenme alışkanlıklarına beyindeki bu bakterilerin yol açmış olabileceğini belirtiyor.

Anahtar Kelimeler:

alabama universitesi ikinci beyin bagirsak bakterileri

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