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Araştırma: Bez maskeler her gün yıkanmalı
Son zamanlarda yapılan yeni bir araştırmaya göre, bez maskeler her gün yıkanırsa SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı daha etkili bir koruma sağlıyor.
Araştırma: Bez maskeler her gün yıkanmalı
12 Ekim 2020 13:14 -
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MEDİMAGAZİN-Uzmanlar, enfeksiyonu önlemek için sık el yıkama, maske takma ve sosyal mesafe gibi önlemleri devamlı yineliyor. Birçok sağlık kurumu da, sağlık çalışanlarının tıbbi ve cerrahi maskeye erişimini kolaylaştırmak için ağız ve burnun bez maskelerle kapatılmasını önermektedir. Yakın zamanda yapılan yeni bir çalışmada ise araştırmacılar, bez maskelerin her gün yıkandığı takdirde enfeksiyona karşı etkili bir koruma sağladığını bildirdi.

Ekip, Vietnam Hanoi’deki ikinci ve üçüncü basamak hastanelerde seçilen yüksek riskli bölgelerde 607 sağlık çalışanından oluşan sonuçları değerlendirdi. Katılımcılar, iki katmanlı bir bez maske kullandılar. Çalışma sonucunda ekip, bez maskelerin çamaşır makinesinde yıkanması durumunda cerrahi veya tıbbi maskeler kadar etkili olduğunu keşfetti.

Çalışmanın yazarlarından Raina MacIntyre, hem bez hem de cerrahi maskelerin kullanımdan sonra kontamine olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. MacIntyre ayrıca, aynı maskenin birkaç gün üst üste kullanılması veya el ile hızlı bir şekilde silinmesinin çoğu kişiye cazip geldiğini söylese de, çalışmanın bunun kontaminasyon riskini artırdığını gösterdiğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü de bez maskeleri 60 santigrat derecede sıcak su ve çamaşır detarjanı içeren makinede yıkanmasını tavsiye ediyor.

Sonuç olarak, araştırmacılar, Covid-19 hastalığına neden olan şiddetli akut solunum sendromu SARS-CoV-2 gibi virüslerin kontaminasyon ve bulaşma olasılığını azaltmak için bez maskelerin yüksek sıcaklıklarda yıkanmasını öneriyor. Covid-19 ile enfekte olma riskini azaltabilecek uygun yöntemler arasında her gün kullanılan bez maskeleri yıkamak son derece önemli.

 

Anahtar Kelimeler:

bez maske arastirma

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