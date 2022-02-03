Araştırma: Birden fazla kronik hastalığa sahip olmak demans riskini iki kat artıyor

Birleşik Krallık’ta 900.000’den fazla ve dünya çapında da yaklaşık 57 milyon insan demans hastalığı ile yaşıyor. Hastalığın dünya çapında 2050 yılına kadar yaklaşık üç katına çıkarak 153 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Şimdiye kadar yapılan araştırmalara göre; demansla yaşayan insanlarda birden fazla kronik hastalığa sahip olmanın yaygın olduğu gözlemleniyordu. Ancak erken yaşta çoklu hastalığa sahip olmanın ilerleyen yaşlarda demansı tetikleyip tetiklemediğini inceleyen çalışmalar eksikti.

Kronik hastalıkların etkisi yaşlara göre değişiyor

Bu boşluğu doldurmak için University College London ve Paris Üniversitesi’ndeki araştırmacılar; 55, 60, 65 ve 70 yaşlarındaki iki veya daha fazla kronik hastalığa sahip olmanın (multimorbidite) demansla arasındaki uzun vadeli ilişkiyi incelemeye başladılar. Her beş yılda bir, genç olan bir kişi, 70 yaşına kadar multimorbidite meydana geldiğinde demans riski yüzde 18 oranında arttı.

Ortalama 32 yıllık bir takipte toplamda 639 demans vakası meydana geldi.

55 yaşında iki veya daha fazla hastalığa sahip olmak, demans riskini herhangi bir hastalığa sahip olmayan insanlara kıyasla neredeyse 2,5 kat artırdı. 55 yaşında üç veya daha fazla kronik rahatsızlığı olanlar için demans riski 5 kat daha yüksekti.

Tedavisi yok, tetikleyicileri bulmak önemli

Araştırmacılar edindikleri sonuçlarla ilgili şu açıklamaları yaptılar: “Demans için etkili bir tedavinin olmaması, kişisel ve toplumsal etkileri de göz önüne alındığında, demansın önlenmesi için hedefler bulmak zorunlu. Bu bulgular, yaşlılıkta olumsuz sonuçları azaltmak için yetişkinlik boyunca kronik hastalıkların önlenmesinin önemini gösteriyor.”

Araştırmaya dahil olmayan Cardiff Üniversitesi Demans Araştırma Enstitüsü’nden Prof. Paul Morgan, çalışmayı “dönüm noktası niteliğinde” diye niteleyerek, kronik sağlık sorunlarının sayısının ve kişinin bunlara ne kadar süreyle sahip olduğunun demansa etkisini vurguladı.