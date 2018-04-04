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Araştırma: Böbrek kanseri olan kadınlarda bel çevresi yağlanma önemli!
Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan son araştırmalarda, erkeklere nazaran kadınların bel çevresindeki yağ oranının böbrek kanseri için ölümcül olduğu açıklandı.
Araştırma: Böbrek kanseri olan kadınlarda bel çevresi yağlanma önemli!
04 Nisan 2018 -
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MEDİMAGAZİN-Karın bölgesindeki yağ fazla olan böbrek kanseri kadınlar 3 buçuk sene içerisinde hayatlarını kaybederken, bel çevresinde yağlanma oranı  düşük olan kadınların 10 yıl sonra hayatlarına devam edebildikleri gözlemlendi.

Erkek hastalarda ise karın bölgesi yağlanma ile uzun bir ömre sahip olma arasında bir bağlantı bulunmuyor.

Araştırmalara göre böbrek kanserinin kadınlarda daha farklı bir şekilde ilerlediğini belirten Mallinckrodt Radyoloji Enstitüsü akademisyeni Doktor Joseph Ippolito, kadınlarla erkeklerin farklı metabolizmalara sahip olduğunu belirtti.

Ippolito “Erkek ve kadın vücudu farklı olduğundan, erkek hastalarda gelişen tümör kadınlarda gelişenden farklılık gösterir; dolayısıyla kanserin cinsiyete göre farklılık göstermesi hiç şaşırtıcı bir sonuç değil” dedi.

Anahtar Kelimeler:

bobrek kanseri

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