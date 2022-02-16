Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Araştırma: Çekici insanların bağışıklığı daha güçlü
Yeni bir araştırmaya göre, güzellik sadece dış görünüşle değil sağlıkla da ilişkili olabilir.
Araştırma: Çekici insanların bağışıklığı daha güçlü
16 Şubat 2022 15:07 - Sözcü
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ABD'de yürütülen bir araştırma, iyi görünen çekici insanların bağışıklık sisteminin de genelde daha güçlü olduğunu ortaya koydu.

Kan testiyle yürütülen araştırmada, simetrik yüz hatlarının vücudun enfeksiyonla daha iyi savaştığının bir göstergesi olabileceği sonucu çıktı.

Araştırma kapsamında 152 kadın ve erkekle çalışıldı. Daha sonra da 492 kişiyle internette anket yapıldı. Katılımcılardan kendilerini ne kadar güzel bulduklarını puanla ifade etmeleri istendi.

Sonuçta kendilerini yakışıklı ve güzel bulan kişilerin kan testlerindeki değerleri de daha iyi çıktı. Bu kişilerde enfeksiyonla savaşma oranının daha yüksek olduğu görüldü.

Araştırmayı yürüten uzmanlar, insanların genelde sağlıklı eşler istemeleri nedeniyle daha güzel görünen insanlara yöneldiğini düşünüyor.

Anahtar Kelimeler:

dis gorunus saglik cekicilik bagisiklik sistemi enfeksiyon

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.