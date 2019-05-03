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Araştırma: Cinsel gücü artırıcı ilacın kalp rahatsızlıklarını gerilettiği bildirildi
İngiltere'de yapılan bir araştırmada cinsel gücü artırıcı bir ilacın kalp krizi riskini azalttığı hatta kalp yetmezliği rahatsızlığını gerilettiği ortaya çıkarıldı
Araştırma: Cinsel gücü artırıcı ilacın kalp rahatsızlıklarını gerilettiği bildirildi
03 Mayıs 2019 - Euronews Kerem Congar
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Manchester Üniversitesi'nde koyunlar üzerinde yapılan deneylerde elde edilen sonuçların büyük bir gelişme kabul edildiği, zira son beş senede kalp rahatsızlığı sebebiyle ölen insanların çok rastlanan kanser vakalarından bile fazla olduğu belirtildi

İngiltere Kalp Vakfı'nın (BHF) desteğiyle yapılan çalışmalarda cinsel gücü artırıcı popüler tablet Viagra'nın muadili Tadalafil adlı ilaç denendi. İlacın koyunlarda görülen kalp rahatsızlıklarını önlemede oldukça etkili olduğu gözlemlendi.

Euronews'de yer alan Kerem Congar'ın haberine göre; Scientific Reports adlı dergide yayımlanan rapor hakkında konuşan Profesör Doktor Andrew Trafford, hayvanlarda denenen ilacın aynı etkiyi insanlarda da göstermesinin muhtemel olduğunu ifade etti. Doktor Trafford, "Bu buluş İngiltere'de ve tüm dünyada hastalığı ilerlemiş olanlar için önemli bir gelişme. İnsanlara olan etkisi ve epidemiyolojik anlamda sınırlı bilgimiz olsa da Tadalafil kalp rahatsızlıklarını iyileştirmede etkili bir güce sahip." dedi.

İnsan fizyolojisine benzer koyun türlerinde denenen Tadalafil ilacının adrenalin hormonunu dengeleyen fosfodiesteras 5 (PDE5S) adlı bir emzim salgıladığı, vücudun zorlandığı zamanlarda kalbe daha fazla kan pompalaması için yardım ettiği belirtildi.

Cinsel gücü artırdığı bilinen en popüler ilaç olan Viagra, ilk başlarda bilim insanlarının kalp rahatsızlıkları için yaptığı çalışmalarda denenmiş ancak daha sonra farklı bir fonksiyonu keşfedilince piyasaya da farklı amaçlarla sürülmüştü.

Anahtar Kelimeler:

kalp kirizi kalp yetmezligi andrew trafford

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