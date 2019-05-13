Araştırma: Çocukken geçirilen iltihaplı bağırsak hastalığı kansere yakalanma riskini artırıyor

Danimarkalı ve Finlandiyalı uzmanlar, 18 yaş altında ülseratif kolit ve Crohn hastalığı (sindirim sisteminde oluşabilen iltihabi hastalık) tanısı konmuş çocukların verilerini inceledi.

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; 10 yıllık değerlendirmeler sonucunda, bu çocukların yetişkinliklerinde kansere yakalanma riskinin 2.5 kat daha fazla olduğu belirlendi.