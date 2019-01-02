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Araştırma: Çocuklar 10 yaşına kadar yaklaşık 140 kg şeker tüketiyor
İngiltere'de çocukların şeker tüketimiyle ilgili Halk Sağlığı Merkezi'nden yapılan araştırmada, çocukların 10 yaşına kadar yaklaşık 140 kilo (22 stone ~139. 7 kg) şeker tükettiği ortaya çıktı.
Araştırma: Çocuklar 10 yaşına kadar yaklaşık 140 kg şeker tüketiyor
02 Ocak 2019 - DHA
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Bu sayı, 10 yaşın altındaki çocukların günde ortalama 13 küp şeker tükettiğini gözler önüne serdi. Uzmanlar, aileleri çocuklarına özellikle şekerli meyve suları, mısır gevreği, şekerli yoğurt tipi gıdaları vermemeleri konusunda çocukları uyardı. İngiltere'de şekerli yiyecekler üzerinden alınan vergi, toplumdaki obezite tehdidine karşı geçen yıl arttırılmıştı. Şeker karşıtı platformdan uzmanlar 10 yaşın altındaki çocukların şeker içeren gıdalara karşı korunması için hükümetin aldığı tedbirleri arttırmasını istedi. Çocuklar için yapılan 100 gr şekerli yoğurtta 4 küp şeker; 30 gr mısır gevreğinde 3 küp şeker; 100 gr meyve suyunda ise 4 küp şeker bulunuyor.

İngiltere, genç nüfusun üçte biri fazla kilolu olduğu için, Batı Avrupa'da en yüksek obezite oranına sahip ülke. İki yaşından itibaren çocuklar günde ortalama 52 gram şeker tüketiyor. Bu sayı günlük önerilen maksimum değerin iki katından fazla. Fazla kilolu olmak, 'tip iki diyabet' dâhil olmak üzere sağlık problemleri riskini arttırıyor. Uzmanlar  ebeveynlerin çikolatalı mısır gevreklerini, rendelenmiş buğday veya püre ile değiştirmelerini öneriyor.

Sonuçları açıklayan Halk Sağlığı Merkezi'nden Dr. Alison Tedstone, “Çocuklar çok fazla şeker tüketiyor, ancak ebeveynler bu sorunun yıllar geçtikte daha da büyümemesi için şimdi harekete geçebilir” dedi.
 

Anahtar Kelimeler:

ingiltere seker tuketimi diyabet obezite

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