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Araştırma, CoronaVac'ın güçlendirici sonrası etkinliğini gösteriyor
Spesifik olarak, güçlendirici, ikinci dozdan 5 ay sonra gözlemlenen nötralize etme kapasitesine kıyasla nötrleştirici antikorlarda 12 kat artışa neden oldu.
Araştırma, CoronaVac'ın güçlendirici sonrası etkinliğini gösteriyor
22 Kasım 2021 14:12 -
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MEDİMAGAZİN-1 Haziran'da Dünya Sağlık Örgütü, şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) enfeksiyonunu önlemek için Çin'in COVID-19 aşısı CoronaVac'ın kullanımını onayladı.

CoronaVac aşılamasından altı ay sonra COVID-19 aşılarının zayıflayan bağışıklığı hakkında daha fazla veri ortaya çıktı. Korumadaki bu düşüşle mücadele etmek için Türkiye de dahil bazı ülkeler bağışıklık sistemini yenilemek için destekleyici aşıları tercih etti.

Ön baskı medRxiv * sunucusunda yayınlanan yakın tarihli Şili'de yapılan bir çalışmada , uluslararası bir bilim insanı ekibi, CoronaVac'ı destekleyici bir aşı olarak test etti ve bağışıklık üzerindeki etkilerini ölçtü.

Ocak-Mart 2021 arasında iki doz CoronaVac alan yaklaşık 129 katılımcı çalışmaya dahil edildi. Tüm katılımcılara ayrıca bir CoronaVac güçlendirici aşı yapıldı.

Katılımcılar destekleyici aşıyı aldıktan sonra, nötralize edici antikorlar arttı ve ikinci atıştan sonra ilk gözlenen en yüksek tepe noktasını aştı.

Spesifik olarak, güçlendirici, ikinci dozdan 5 ay sonra gözlemlenen nötralize etme kapasitesine kıyasla nötrleştirici antikorlarda 12 kat artışa neden oldu.

Nötralize etme kapasitesinin zirvesi, destekleyici atıştan dört hafta sonraydı. Destekleyici atışın zirvesi, ikinci dozdan 5 ay sonra görülenden 18 kat daha yüksekti.

Araştırma ekibi , CoronaVac güçlendirici alan her yaştan katılımcıda CD4 + T hücre aktivasyonunda önemli bir artış gözlemledi .

Bununla birlikte, CD4 + T hücresi aktivasyonu, ikinci CoronaVac dozundan 5 ay sonra önemli ölçüde yüksek kaldı; bu, aşılamanın kendi başına zaman ilerledikçe CD4 + hücre tepkilerini desteklemeye devam ettiğini gösteriyor.

 

Anahtar Kelimeler:

coronavac guclendirici asi hatirlatma dozu

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