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Araştırma: Covid-19 hastalarının bağışıklık tepkisiyle sinir sistemi arasında bağlantı olabilir
Yakın zamanda yayınlanan yeni bir araştırmada, Covid-19 hastalarının gösterdiği bağışıklık tepkisinin sinir sistemi ile ilişkili olabileceği öne sürüldü.
Araştırma: Covid-19 hastalarının bağışıklık tepkisiyle sinir sistemi arasında bağlantı olabilir
26 Ekim 2020 13:54 -
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MEDİMAGAZİN-Hastalığın akut evresinde bildirilen semptomlar arasında deliryum, kişilik değişiklikleri ve hafıza problemleri yer alıyor. Uzmanlar bu semptomların hepsinin beyin bozukluğu ile ilgili olduğunu iddia ediyor. Bu belirtiler, daha ağır vakalarda daha sık görülmekle birlikte genellikle geçici.

Bugüne kadar, SARS-CoV-2’nin beyni ve merkezi sinir sistemini doğrudan enfekte etme kapasitesine sahip olup olmadığı belirsizliğini korusa da, Gothenburg Üniversitesinde yapılan güncel bir çalışma, büyük olasılıkla hastanın bağışıklık tepkisinin sinir sistemi üzerindeki etkilerle bir ilgisi olduğunu ortaya koydu.

Çalışmada, Gothenburg Sahlgrenska Üniversite Hastanesinde beyin bozukluğu görülen orta ve şiddetli Covid-19 hastalarının beyin omurilik sıvısı örnekleri analiz edildi. Çalışma bulgularında her hastanın, beynin bağışıklık hücrelerinin önemli ölçüde aktivasyonunu düşüren neopterin ve beta-2-mikroglobülin belirteçlerinin belirgin şekilde yükseldiği gözlemlendi. Ek olarak iki vakada, sinir hücresi hasarına yol açan bir belirteç olan protein nörofilamanda bir artış görüldü.

Araştırmacılar, semptomların arkasındaki mekanizmaların diğer viral enfeksiyonlardan farklı göründüğünü vurguladı. Çalışmanın başyazarı bulaşıcı hastalık uzmanı Arvid Edén, Covid-19’un sinir sistemini nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi edinmenin acil bir öncelik olduğunu belirtti.

 

Anahtar Kelimeler:

arastirma bagisiklik sars-cov-2

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