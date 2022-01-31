Araştırma: COVID-19 hekimlerin ruh sağlığını nasıl etkiledi?

MEDİMAGAZİN - JAMA Network Open'da yayınlanan bir araştırmaya göre, doktorların ruh sağlığı ve madde kullanımı için ayakta tedavi ziyaretleri oranının COVIID-19 pandemisinin ilk yılında yüzde 27 artış gösterdiği ortaya çıktı. COVID-19 pandemisinin ilk yılında, bir önceki yıl 817 olan ziyaret sayısına kıyasla bin doktor başına bin 38 ziyaret gerçekleşti.

Kanada’da bulunan Ontario eyaletinde görev yapan doktorlar ile gerçekleştirilen araştırma, pandemiden bir yıl önce hekimler tarafından 26 bin 266 ruh sağlığı hizmeti için ziyaret yapılırken pandeminin ilk yılında bu sayının 31 bin 936’ya yükseldiğini gösterdi.

Pandemi ile birlikte doktorların ruh sağlığı ile ilgili sağlık bakım ziyaretlerinin oranı da arttı. Pandemi öncesinde doktorlar tarafından yapılan ayakta tedavi ziyaretlerinin yalnızca yüzde 23’ü ruh sağlığı içindi. Salgının ilk beş ayında bu oran yüzde 28,3'e yükseldi, ancak sonrasında yedi ay içinde yeniden yüzde 23’e düştü.

Araştırma ekibi, çalışmaya dahil edilen 50 binden fazla doktor ziyaretine baktıklarında, doktorlar tarafından yapılan ruh sağlığı ziyaretleriyle ilgili bazı genel kalıplara ulaştı. Bunlar;

Kadın doktorlar erkek doktorlara kıyasla daha yüksek zihinsel sağlık ziyareti oranlarına sahipti (Bin doktorda bin 59'a karşı bin doktorda 596)

Bazı uzmanlık dalları ruh sağlığı için diğerlerinden daha fazla ziyarette bulundu. Örneğin, psikiyatristler bin doktor başına 3 bin 442 ile en yüksek yıllık ziyaret oranına sahipken, cerrahlar ise bin doktor başına 370 ile en düşük ziyaret oranına sahipti.

Kritik bakım, acil tıp ve dahiliye bölümlerindeki bireyleri içeren doktor grubunun, pandemi öncesinde de ruh sağlığı ziyaretlerinin zaten düşük oranlarda olduğu ve herhangi bir değişiklik yaşanmadığını gösterdi.

Araştırma Dr. Myran, "COVID-19 pandemisinin ilk yılında doktorlar tarafından yapılan ruh sağlığı ziyaretlerinde büyük bir artış saptadık, bu da doktorların ruh sağlığının kötüleşmesine ilişkin gerçek endişeleri artırıyor" dedi.