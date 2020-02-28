Araştırma: Covid-19 için en iyi teşhis yöntemi tomoğrafi

MEDİMAGAZİN-Kovid-19 için aşı ve spesifik bir ilaç olmadığı için, hastaların erken teşhisi ve sağlıklı populasyondan izolasyonu oldukça önemli hal alıyor.

Çin hükümeti tarafından yayınlanan son kılavuzlara göre, Kovid-19 hastaneye yatırma için ana endikasyon, solunum yolu ya da kan örneklerinin reverse-transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) veya gen sekansı ile doğrulanması.

Ancak numune alınması, taşınmasındaki zorluklar ve kit'lerin performansı sonucu ilk başvuruda boğaz sürüntüsü örneklerinde RT-PCR total pozitif oranı yüzde 30-60 oranında kalıyor.

RT-PCR'ın düşük sensitivitesi nedeniyle tedavi gecikebilmektedir ve virüsün oldukça bulaşıcı niteliğinden ötürü daha çok sayıda insanın enfekte olma riski bulunmaktadır. Bu yüzden hastalığın tedavisi ve kontrolü için erken teşhis oldukça önemli.

Yapılan araştırmalarda RT-PCR ile kıyaslandığında, göğüs tomografisi özellikle epidemik bölgelerde daha güvenilir, pratik ve hızlı sonuçlar sağlıyor.

Pnömoni teşhisi için rutin görüntüleme olan göğüs tomografisi, çekimi hızlı ve nispeten kolay.

Güncel bir çalışmaya göre Kovid-19 enfeksiyonu için tomografinin sensitivitesi yüzde 98 iken RT-PCR sensitivitesi yüzde 71 olarak bulundu.

Çin'in Wuhan kentindeki Tongji Hastanesinde şu an Kovid-19 teşhisinde RT-PCR ile göğüs tomografisi sonuçlarının tutarlılığı üzerine yürütülen çalışmada 6 Ocak- 6 Şubat 2020 tarihleri arasında bin 14 hastaya hem göğüs tomografisi hem de RT-PCR yapıldı. 601 hastanın (% 59) RT-PCR testi pozitif, 888 (% 88) hastanın göğüs tomografisi pozitif sonuçlandı.

Pozitif RT-PCR testine dayanarak göğüs tomografisinin sensitivitesi % 97 bulundu; ayrıca RT-PCR negatif olan hastaların % 75'inin (413 hastanın 308'i) pozitif tomografi bulguları vardı. Bunların % 48'i yüksek olasılıklı hasta, % 33'ü olası hastaydı.

Seri RT-PCR ve tomografi taramaları ile, ilk negatif ve pozitif RT-PCR sonuçları arasındaki süre 4-8 gündü.

*Negatif RT-PCR, pozitif göğüs tomografi sonucu olan hastaların % 81'i yüksek olasılıklı ya da olasılıkla Kovid-19 olarak sınıflandırıldı.

Dr. Tuğba Gamsız

Medimagazin Dış Haberler Editörü