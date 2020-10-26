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Araştırma: Covid-19 kaygıları ile beden imajı sorunları birbiriyle bağlantılı
Yeni bir çalışma, Covid-19 ile doğrudan bağlantılı anksiyete ve stresin kadınlar ve erkekler arasında bir dizi beden imaj sorununa neden olabileceğini öne sürdü.
Araştırma: Covid-19 kaygıları ile beden imajı sorunları birbiriyle bağlantılı
26 Ekim 2020 13:44 -
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MEDİMAGAZİN-Anglia Ruskin Üniversitesinden Profesör Viren Swami liderliğindeki Personality and Individual Differences dergisinde yayınlanan araştırma, kaygı ve anksiyetenin insanlardaki vücut memnuniyetsizliği sorunuyla önemli ölçüde ilişkili olduğunu buldu.

Çalışmada, özellikle kadınlar arasında Covid-19’un neden olduğu ansksiyete ve stres duygularının zayıf bir bedene sahip olma arzusu ile bağlantılı olduğu keşfedildi. Erkek katılımcılar arasında ise Covid-19 ile ilişkili anksiyete ve stresin daha kaslı bir bedene sahip olma arzusu ile bağlantılı olduğu öne sürüldü.

Swami, virüsün etkisine ek olarak, çalışma sonuçlarının pandeminin beden imajı sorunlarında da artışa yol açabileceğini gösterdiğini belirtti. Swami bu sözlerine ilaveten, yeme bozuklukları da dahil olmak üzere bu durumun çok ciddi yansımaları olabileceğini söyledi.

“Azalan fiziksel aktivite kilo veya beden hakkında olumsuz düşünceleri ortaya çıkarmış olabilir. Aynı zamanda Covid-19’un neden olduğu kaygı ve stres, olumsuz düşünceleri yönetmeye yardımcı olmak için tipik olarak kullandığımız başa çıkma mekanizmalarını da azaltmış olabilir.”

 

Anahtar Kelimeler:

psikiyatri covid beden imaji sosyal medya anksiyete

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