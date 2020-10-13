Araştırma: Covid-19’a yakalanmış erkek hastaların prognozu her açıdan daha kötü

MEDİMAGAZİN-ESCMID Koronavirüs Hastalığı Konferansı’nda sunulan yeni bir araştırmaya göre, Covid-19’a yakalanmış erkek hastalar kadınlara kıyasla daha kötü sonuçlarla karşılaşıyor, ayrıca sık sık iltihaplanma problemi yaşıyor. Almanya Regensburg Üniversitesi Hastanesinden Dr. Frank Hanses ve meslektaşları tarafından yürütülen çalışma, erkeklerin kadınlara kıyasla Covid-19 ile ilişkili ölüm riskinin yüzde 62 arttığını gösterdi.

Bu çalışmada yazarlar, Mart 2020 ile Temmuz 2020 arasında kayıtlı 3 bin 129 yetişkin Covid-19 hastasını değerlendirdi. Önceden var olan bazı hastalıklar ve komorbidite oranlarına bakıldığında kadınlar ve erkekler arasında önemli farklılıklar gözlenmezken, koroner arter hastalığı (yüzde 18’e karşı yüzde 10) ve sigara içme oranları (yüzde 14,5’e karşı yüzde 10.5) erkek hastalarda daha yüksekti.

Bulgular arasında ayrıca, yoğun bakım ünitesine yatış oranı erkeklerde daha sık görüldü (yüzde 30.6’ya karşı yüzde 17.2). Erkek hastalarda ortalama hastanede kalış süresi ise daha uzundu (yüzde 15.4’e karşı yüzde 13.3). Hem kaba ölüm oranı (yüzde 19.2’ye karşı yüzde 12.9) hem de atfedilebilir ölüm oranı (yüzde 17.1’e karşı yüzde 10.3) erkeklerde önemli ölçüde daha yüksekti. Üstelik erkekler hastalığın tüm evrelerinde daha yüksek inflamatuar belirteçlere sahipti.

Yazarların vardığı sonuca göre, erkeklerin Covid-19’un kritik evrelerini yaşama olasılığı daha yüksek. Erkek hastaların daha yüksek ölüm oranlarının yanı sıra, daha sık YBÜ’ye yatış oranları ve daha uzun hastanede kalış süreleri vardır ve bunların tümü yüksek inflamatuar parametrelerde ilişkilidir.

“Erkekleri Covid-19’a karşı tam olarak neyin savunmasız kıldığına dair daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var. Henüz hangi biyolojik veya muhtemelen sosyal faktörlerin bu belirgin farklılıklara yol açtığını bilmiyoruz.” diyerek çalışmayı sonuçlandırıyor Dr. Hanses.