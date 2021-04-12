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Araştırma: COVID-19'da çocuklar yetişkinlere göre daha az bulaştırıcı
Kanada Manitoba Üniversitesi tarafından yürütülen ve 130 yetişkin ve 175 çocuğu içeren bir araştırma, SARS-CoV-2 koronavirüs ile enfekte çocukların, enfekte yetişkinlerden daha az bulaşıcı olduğunu buldu.
Araştırma: COVID-19'da çocuklar yetişkinlere göre daha az bulaştırıcı
12 Nisan 2021 15:26 -
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MEDİMAGAZİN-COVID-19 salgınında birçok ülkede vakalar artarken,  çocuklar arasındaki vakaların görülme sıklığı ciddi bir endişe yaratıyor. Kanada Manitoba Üniversitesi tarafından yürütülen yeni bir çalışma, SARS-CoV-2 koronavirüsün yayılmasında çocukların yetişkinler kadar bulaşıcı olmayabileceğini belirtiyor.

Multidisipliner bir araştırma ekibi tarafından yapılan çalışma, çocuklardan alınan nazofaringeal sürüntülerin hücre kültürlerinde virüsün büyümesinin daha yavaş olduğunu ve daha az viral yüke sahip olduğunu buldu. 

Çalışma , bilim adamları 130 yetişkin ve yeni coronaviruslardır enfekte olmuştu Kanada'nın Manitoba bölgesinden 175 çocuklardan nazofarengeal örnekleri analiz etti. 305 hastanın tamamının pozitif durumunu doğrulamak için RT-PCR (ters transkripsiyon-polimeraz zincir reaksiyonu) testi kullanıldı. 175 çocuktan toplanan örneklerin 97'si 10 yaşın altındaki çocuklara, 78'i ise 11-17 yaş arası çocuklara aitti.

Yazarlar, örneklerin yüzde 31'inde kültürde viral büyüme olduğunu buldu. Bu örnekler, 10 yaşın altındaki çocuklardan yalnızca 18'i ve 11-17 yaş arasındaki çocuklardan 18'i içeriyordu. Ancak bu örneklerin 57'si yetişkinlere aitti. 

Ekip ayrıca her iki gruptaki çocuklar arasında döngü eşiğinin (CT) daha yüksek olduğunu da tespit etti. CT, viral RNA'nın tespit edilebileceği seviyelere ulaşması için gereken döngü sayısı. CT değeri ne kadar yüksekse viral yük o kadar düşük kabul ediliyor.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 cocuk eriskin viral yuk

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