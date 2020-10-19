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Araştırma: Covid-19’dan iyileşen hastaların kanındaki antikor seviyeleri hızla düşüyor
Amerikan Mikrobiyoloji Derneği, Covid-19 hastalarının kanındaki antikor seviyelerinin, vücutlarının virüsü temizlemesinden ve semptomların azalmasından sonraki haftalarda hızla düştüğünü bildirdi.
Araştırma: Covid-19’dan iyileşen hastaların kanındaki antikor seviyeleri hızla düşüyor
19 Ekim 2020 14:31 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN-Salgının başlangıcında bu yana, Covid-19 için henüz etkili bir tedavi yöntemi bulunamadı. Bu nedenle bazı hastaneler, şiddetli semptom gösteren Covid-19 hastalarını iyileşmekte olan hastalardan alınan kan plazması ile tedavi etmektedir. Bu plazma, randomize çalışmalarda henüz bir fayda göstermemiş olsa da, bazı küçük retrospektif çalışmalar hastalığın şiddetini ve hastanede kalış süresini azaltabileceğini öne sürüyor.

Amerikan Mikrobiyoloji Derneği’nin açık erişimli dergisi olan mBio’da yayınlanan yakın zamanlı bir araştırmada, Covid-19 hastalarının kanındaki antikor seviyelerinin, vücutlarının virüsü temizlemesinden ve semptomların azalmasından sonraki haftalarda hızla düştüğü bildirildi.
Montreal Üniversitesinde doçent olan Andrés Finzi, plazmanın viral partikülleri nötralize etme kapasitesinin ilk haftalarda azaldığını gösterdiğini belirtti. Önceki çalışmalar, SARS-CoV-2 spike proteinine karşı antikorların semptomların başlangıcından 2 veya 3 hafta sonra zirve yaptığını gösteriyor.

Çalışmada Finzi ve meslektaşları, Covid-19’dan iyileşen 31 kişiden bir aylık aralıklarla toplanan kan örneklerini analiz etti. Ayrıca, koronavirüs S proteinine karşı hareket eden immünoglobulin seviyelerini ölçtüler ve antikorların virüsü nötralize etme yeteneklerini test ettiler. Bulgular sonucunda araştırmacılar, bazı hastaların seviyelerinde varyasyonlar gözlemlese de genel olarak veriler tutarlıydı.

Virüsün spike proteinine bağlanma bölgesini hedefleyen immünoglobulin G, A ve M seviyeleri semptomlar başladıktan 6 ila 10 hafta sonra azaldı. Aynı süre zarfında, antikorların virüsü nötralize etme yeteneği de benzer şekilde düşük gösterdi.

Finzi ve ekibi hastalardan alınan kan örneklerini incelemeye devam ediyor. Antikor seviyelerinin zaman içinde nasıl değiştiğini anlamak, sadece iyileşme gösteren plazma kullanımını optimize etmek için değil; aynı zamanda aşı etkinliğini ve daha önce enfekte olmuş kişilerin yeniden enfeksiyon riski altında olup olmadıklarını anlamak için de önemlidir.
 
 

Anahtar Kelimeler:

arastirma covid-19 antikor

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