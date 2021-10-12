Araştırma: D-dimer seviyesi, COVID-19 hastalarında pulmoner emboliyi dışlamak için uygun değil

MEDİMAGAZİN - Tampa'da bulunan Güney Florida Üniversitesi'nde görevli MD Constantine N. Logothetis ve meslektaşları tarafından, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastalarda pulmoner emboliyi dışlamak için D-dimer'in performansını karakterize etmek amacıyla bir tanısal doğruluk çalışması yürütüldü.
Pulmoner emboli şüphesi bulunan 287 hastadan elde edilen plazma D-dimer konsantrasyonları, bilgisayarlı tomografik pulmoner anjiyografinin kriter standardı ile karşılaştırıldı. Araştırmada, Plazma D-dimer konsantrasyonlarının pulmoner emboli hastalarını doğru bir şekilde sınıflandırma yeteneği incelendi.
Araştırma sonuçlarına göre;
Araştırma sonucunda, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan hastalarda pulmoner emboliyi dışlamak için D-dimer düzeylerinin kullanılmasının uygun olmayacağı ve sınırlı klinik fayda sağlayacağı tespit edildi.