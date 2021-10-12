Araştırma: D-dimer seviyesi, COVID-19 hastalarında pulmoner emboliyi dışlamak için uygun değil

8 Ekim’de JAMA Network Open’da yayınlanan bir araştırmada, Pulmoner Emboliyi (PE) dışlamak için D-dimer seviyelerinin kullanımının, sınırlı klinik faydaya sahip olduğu ve COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan, birçoğu plazma D-dimer değerleri yüksek olan hastalarda uygun olmayabileceği sonucuna varıldı.

12 Ekim 2021 15:56 - MEDİMAGAZİN