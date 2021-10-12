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Araştırma: D-dimer seviyesi, COVID-19 hastalarında pulmoner emboliyi dışlamak için uygun değil
8 Ekim’de JAMA Network Open’da yayınlanan bir araştırmada, Pulmoner Emboliyi (PE) dışlamak için D-dimer seviyelerinin kullanımının, sınırlı klinik faydaya sahip olduğu ve COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılan, birçoğu plazma D-dimer değerleri yüksek olan hastalarda uygun olmayabileceği sonucuna varıldı.
Araştırma: D-dimer seviyesi, COVID-19 hastalarında pulmoner emboliyi dışlamak için uygun değil
12 Ekim 2021 15:56 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Tampa'da bulunan Güney Florida Üniversitesi'nde görevli MD Constantine N. Logothetis ve meslektaşları tarafından, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastalarda pulmoner emboliyi dışlamak için D-dimer'in performansını karakterize etmek amacıyla bir tanısal doğruluk çalışması yürütüldü.

Pulmoner emboli şüphesi bulunan 287 hastadan elde edilen plazma D-dimer konsantrasyonları, bilgisayarlı tomografik pulmoner anjiyografinin kriter standardı ile karşılaştırıldı. Araştırmada, Plazma D-dimer konsantrasyonlarının pulmoner emboli hastalarını doğru bir şekilde sınıflandırma yeteneği incelendi.

Araştırma sonuçlarına göre;

  • COVID-19 ve pulmoner emboli şüphesi olan 287 hastanın 118’i yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu, 27’si ise hastanede hayatını kaybetti.
  • 37 hastadan (yüzde 12,9) pulmoner embolinin radyografik kanıtına sahip olduğunu ve yüzde 87,1'inin olmadığı bulgusuna ulaşıldı.
  • Genel olarak, pulmoner emboli görülen tüm hastalar ve pulmoner emboli görülmeyen 250 hastadan 225'i (yüzde 91,2) dahil olmak üzere, hastaların yüzde 92,3'ünün plazma D-dimer seviyeleri ≥0,05 µg/mL idi. 
  • Pulmoner emboli görülen ve görülmeyen hastalar için medyan D-dimer değerleri sırasıyla 1.0 ve 6.1 µg/mL idi; D-dimer değerleri sırasıyla 0.2 ila 128 µg/mL ve 0.5 ila 10.000 µg/mL'den fazlaydı. 
  • Pulmoner emboli görülmeyen hastalarda ortalama D-dimer değerleri daha düşüktü.

Araştırma sonucunda, Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan hastalarda pulmoner emboliyi dışlamak için D-dimer düzeylerinin kullanılmasının uygun olmayacağı ve sınırlı klinik fayda sağlayacağı tespit edildi.

Anahtar Kelimeler:

pulmoner emboli d-dimer plazma covid-19 guney florida universitesi

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