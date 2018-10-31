Araştırma: 'D vitamini seviyesi kardiyorespiratuar zindeliği artırıyor'

"Live Science" internet sayfasında yayınlanan çalışmada, yüksek D vitamini seviyesinin, aerobik dayanıklılık düzeyinin bir ölçüsü olan kardiyorespiratuar zindeliği (fitnes) (CRF) artırdığı belirtildi.
Araştırmacılar, ABD'de 2001-2004 yılları arasında ulusal bir sağlık araştırmasına katılan 20-49 yaşındaki yaklaşık 2 bin kişiden alınan bilgileri analiz etti.
Katılımcıların kanlarındaki D vitamini düzeyleri ve vücutlarının egzersiz sırasında kullanabileceği maksimum oksijen hacmi (VO2Max) ölçüldü.
Katılımcıları, vücutlarındaki D vitamini seviyelerine göre beşe ayıran araştırmacılar, D vitamini düzeyi en yüksek olanların VO2Max değerinin, en düşük olanlardan yaklaşık 3 birim daha yüksek olduğunu tespit etti.
Çalışmada, daha yüksek bir VO2'nin daha fazla kardiyorespiratuar zindelik kazandırdığı ifade edildi.
Araştırmacılar ayrıca D vitamini seviyeleri arttıkça VO2max'ın da arttığını ortaya koydu.
Çalışmanın sonuçları "European Journal of Preventive Cardiology" dergisinde yayımlandı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|03/11-03/11
|IV. Davranış Nörolojisi ve Demans Okulu
|NÖROLOJİ
|İSTA
|31/10-03/11
|TMFTP 11. Ulusal Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|31/10-03/11
|Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği XI. Ulusal Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|31/10-04/11
|2.Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresi
|İMMÜNOLOJİ
|ANTA
|30/10-04/11
|28.Ulusal Türk Ortepedi ve Travmatoloji Kongresi
|ORTOPEDİ...
|ANTA
|31/10-04/11
|4. Ulusal Ürolojik Cerrahi Kongresi
|ÜROLOJİ
|ANTA
|31/10-04/11
|44. Ulusal Hematoloji Kongresi
|HEMATOLOJİ
|ANTA