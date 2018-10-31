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Araştırma: 'D vitamini seviyesi kardiyorespiratuar zindeliği artırıyor'
Yüksek D vitamini seviyesinin kişileri daha formda tuttuğu belirlendi
Araştırma: 'D vitamini seviyesi kardiyorespiratuar zindeliği artırıyor'
31 Ekim 2018 - AA
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"Live Science" internet sayfasında yayınlanan çalışmada, yüksek D vitamini seviyesinin, aerobik dayanıklılık düzeyinin bir ölçüsü olan kardiyorespiratuar zindeliği (fitnes) (CRF) artırdığı belirtildi.

Araştırmacılar, ABD'de 2001-2004 yılları arasında ulusal bir sağlık araştırmasına katılan 20-49 yaşındaki yaklaşık 2 bin kişiden alınan bilgileri analiz etti.

Katılımcıların kanlarındaki D vitamini düzeyleri ve vücutlarının egzersiz sırasında kullanabileceği maksimum oksijen hacmi (VO2Max) ölçüldü.

Katılımcıları, vücutlarındaki D vitamini seviyelerine göre beşe ayıran araştırmacılar, D vitamini düzeyi en yüksek olanların VO2Max değerinin, en düşük olanlardan yaklaşık 3 birim daha yüksek olduğunu tespit etti.

Çalışmada, daha yüksek bir VO2'nin daha fazla kardiyorespiratuar zindelik kazandırdığı ifade edildi.

Araştırmacılar ayrıca D vitamini seviyeleri arttıkça VO2max'ın da arttığını ortaya koydu.

Çalışmanın sonuçları "European Journal of Preventive Cardiology" dergisinde yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:

d vitamini

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