SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Araştırma: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite riskini artıran genetik varyasyonlar belirlendi
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) riskini artıran genetik varyasyonlar belirlendi
Araştırma: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite riskini artıran genetik varyasyonlar belirlendi
30 Kasım 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Bilim adamları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) riskini artıran genetik varyasyonları tespit etti.

Sience Daily'nin haberine göre, Danimarka iPSYCH Projesi, Harvard Broad ve Massachusetts Teknoloji enstitüleri, SUNY Upstate Tıp Fakültesi ve Psikiyatrik Genom Bilimi Konsorsiyumu tarafından yapılan araştırmada, DEHB riskini artıran genetik varyasyonlar belirlendi.

Araştırma çerçevesinde DEHB'e sahip 20 binin üzerinde kişinin genomlarında genetik varyasyonlar sağlıklı 35 bin kişininkiyle karşılaştırıldı. Belirli genetik varyasyona sahip kişilerin hastalığa yakalanma riskinin yükseldiği 12 bölgeyi tespit eden bilim adamları, keşfin, DEHB'in gelişiminin altında yatan biyolojinin anlaşılmasına fayda sağlayacağını belirtti.

Çalışmada ayrıca DEHB teşhisi ihtimalini artıran aynı genetik varyasyonların, toplumun genelinde dikkatsizlik ve dürtülere hakim olamamayı etkilediği ortaya çıkarıldı.

Araştırmanın ayrıntıları "Nature Genetics" dergisinde yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:

hiperaktivite dikkat eksikligi dogal secilim genetik varyasyon

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
7
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
30.11.2018 15:33:04
Bir yandan bakıyoruz , neredeyse tüm hastalıklar dönüp dolaşıp genetik bozukluklara dayanıyor , diğer yandan da insan genlerle oynanması etik değil diyoruz. O zaman genetik bozukluk kökenli hastalıkların tedavisinde nasıl bir yol çizilecek ?
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Prof. Dr. Emine Alp Meşe Dünya AIDS GünüAhmet Rasim Küçükusta göğüs hastalıkları hekim eczacı Cerrahpaşa Görkem Derin Adli TıpMedical Park TÜSİAD KalDerPfizer Hacettepe ÜniversitesiAIDS HIV Prof. Dr. Nail ÖzgüneşKaliforniya Üniversitesi Ramsay Badawi Simon CherryKayseri Şehir Hastanesi Doç. Dr. Ali Ramazan Benli Prof. Dr. İlhami ÇelikSakarya Üniversitesi Sağlık HukukuKocaeli Üniversitesi kornea başhekimlik FTR fizyoterapi rehabilitasyon Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları AIDSfizyoterapi FTR Rehabilitasyon Karabük Üniversitesi Van Andel Ensititüsü Parkinson Soner BüyükkınacıGallerTunceli Daha Sağlıklı Bir Türkiye Dr. Sercan Özaydınhiperaktivite Dikkat eksikliği doğal seçilim genetik varyasyonHacettepe Üniversitesi tıp fakültesi tıp ödülü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
03/12-04/12Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim Programları 2.dönemKADIN...İSTA
07/12-09/122. Diyabet Teknolojileri SempozyumuENDOKRİNO...ANKA
06/12-09/128.Kadın Doğum GünleriKADIN...İSTA
06/12-09/12İstanbul Üniversitesi 8. Kadın Doğum GünleriKADIN...İSTA
14/12-15/128. Türkiye Tiroid Hastalıkları KongresiENDOKRİNO...ANKA
14/12-16/128. Ulusal Sitopatoloji KongresiTIBBİ...İZMİ
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.