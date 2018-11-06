SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Araştırma: Dirençli bakterilerden kaynaklı enfeksiyonların aktif alanı sağlık merkezleri
Dirençli bakterilerden kaynaklı enfeksiyonların dörtte üçünün hastane ve sağlık merkezlerinde bulaştığı ortaya çıktı
Araştırma: Dirençli bakterilerden kaynaklı enfeksiyonların aktif alanı sağlık merkezleri

ARŞİV

06 Kasım 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Avrupa Birliği'nde (AB) antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerin her yıl 33 bin kişinin ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.

Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC), antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerin neden olduğu 5 hastalık üzerinde yaptığı araştırmayı yayımladı.

Araştırma sonucu AB ülkelerinde her yıl 33 bin kişinin antibiyotiklere dirençli bakterilerden yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Bu durumun kamu sağlığına yükünün grip, verem ve AIDS/HIV hastalıklarının tümünün bileşimi kadar etki yaptığı kaydedilen araştırmada, üye ülkeler arasında antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerden kaynaklanan ölüm oranlarının büyük farklılık gösterdiği belirtildi. AB içinde bu bakterilerden en fazla etkilenen ülkelerin Yunanistan ve İtalya olduğu kaydedildi.

Araştırmada, bu tür bakterilere karşı AB genelinde bir adım atılması ve ülkelerin özel ihtiyaçlarına uygun kontrol ve önleme mekanizmalarının kurulması gerektiği ortaya kondu.

Enfeksiyonlar hastane ve sağlık merkezinde kapılıyor

Antibiyotiklere karşı dirençli bakterilerden kaynaklı enfeksiyonların dörtte üçünün hastane ve sağlık merkezlerinde bulaştığı bildirilen araştırmada, çocuk ve yaşlıların en fazla risk altındaki gruplar olduğuna dikkat çekildi.

"Antibiyotiklere karşı dirençli bakteriler modern sağlık sistemini tehdit ediyor." uyarısında bulunulan araştırmada, bu bakterilerden kaynaklanan ölümlerin 2007'de 25 bin iken 2015'de 33 bine kadar yükseldiğinin altı çizildi.

Anahtar Kelimeler:

antibiyotik direncli bakteri enfeksiyon

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
sağlık yasa teklifi senel yediyildizHalk Sağlığı Emine Alp Meşe saglikta donusum programi uluslararasi calisma orgutuantibiyotik direncli bakteri enfeksiyontıbbi hukuk sağlık çalışanı malpraktiscilt kanseri londra kraliyet hastanesiGrip aşısı Devegiller familyasıbeyaz çay kanser tamamlayıcı tıbbi ilaçhemşire Gizem Berfu Altunoğluturk bobrek vakfi timur erk nisasta bazli seker halk sagligi genel mudurluguhimss 7 yozgat şehir hastanesihimss 6kalp krizi yeşil sahalar futbolcuEge Üniversitesi obezite metabolizmadr. huseyin sancar bozkurt bifidobakteriumun kolon kanseriBristol Üniversitesimeme kanseri Uluslararası Meme Kanseri BirliğiNecmettin Erbakan Üniversitesi dis hekimligi fakultesisağlık yasa teklifi turk eczacilar birligi sosyal işler komisyonu malpraktis Kuzey Kor
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
07/11-11/1140. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi KongresiKULAK-BUR...ANTA
08/11-11/116.Tıbbi Rehabilitasyon KongresiFİZİKSEL...ANKA
15/11-17/117th IAU Annual ConferenceÜROLOJİİSTA
15/11-18/1115. Uluslararası Katılımlı Ulusal Ağrı KongresiDİĞERANTA
14/11-18/1162. Türkiye Milli Pediatri KongresiPEDİATRİANTA
22/11-25/119.Ulusal Obezite KongresiBESLENME...ANKA
21/11-25/119.Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği KongresiAİLE...ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.