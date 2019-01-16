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Araştırma: DNA yaşam süresi hakkında ipuçları veriyor
Kişilerin DNA'larına bakılarak uzun mu yaşayacaklarına dair ipuçları elde edebileceği bildirildi
Araştırma: DNA yaşam süresi hakkında ipuçları veriyor
16 Ocak 2019 - AA
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Science Daily'nin haberine göre, Edinburgh Üniversitesi Usher Enstitüsü uzmanları, bir puanlama sistemi geliştirmek için yaşam süresi üzerinde etkili olan muhtelif genetik varyasyonları inceledi.

İnsan genomunda 12 bölgenin, yaşam süresini önemli ölçüde etkilediğini kesin olarak belirleyen uzmanlar, puanlama için yarım milyondan fazla kişinin genetik verilerini ve ailelerinin yaşam süreleri kayıtlarını değerlendirmeye aldı.

Kişilerin DNA'larına bakılarak yaşam sürelerine dair ipuçları elde edebileceğini belirten uzmanlar, puanlamada, ilk yüzde 10'a girenlerin, son yüzde 10'da yer alanlardan 5 yıla kadar daha uzun yaşayabilecekleri sonucuna vardı.

Yaşam süresi üzerindeki en etkili bölgelerin, daha önce kalp rahatsızlığı ve sigarayla bağlantılı ölümcül hastalıklarla ilişkilendirilmiş olduğu belirtildi.

Araştırmada, doğrudan sigara kullanımıyla bağlantılı olmayan kanser türleriyle ilişkili genlerin dikkate alınmadığı kaydedildi.

Bulguların, yaşlanmayla bağlantılı biyolojik mekanizmalar ve hastalıklar hakkında da yeni anlayışlar kazanılmasını sağladığı belirtildi.

Araştırmanın sonuçları İngiltere Tıp Araştırma Konseyi ve AXA Araştırma Fonu tarafından desteklenen eLife dergisinde yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:

edinburgh universitesi dna insan genomu ingiltere tip arastirma konseyi

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1
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
16.01.2019 17:15:51
Bu genlerle oynayıp kutsal kitaplarda bahsedilen bin yıllık yaşamlara kapı aralanması çalışmasını hangi ulus başlatacak ?
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