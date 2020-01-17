Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Araştırma: Dünyada kanserden daha fazla ölüme neden olan hastalık: Sepsis
Yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre sepsis hastalığı ya da diğer adıyla kan zehirlenmesi, dünyada her beş ölümden birine neden oluyor
Araştırma: Dünyada kanserden daha fazla ölüme neden olan hastalık: Sepsis
17 Ocak 2020 - BBC Türkçe
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ABD'nin Seattle kentindeki Washington Üniversitesi'nin yaptığı araştırma, her yıl 11 milyon kişinin sepsisten öldüğünü ortaya koydu. Bu sayı Dünya Sağlık Örgütü'nün 2018'de rapor ettiği kanser kaynaklı ölümlerden daha yüksek.

Washington Üniversitesi yeni bulguların önceki tahminlerin iki katı üstünde olduğunu ve bunun son derece "korkutucu" olduğunu belirtti.

Vakaların çoğu yoksul ya da orta gelirli ülkelerde görülse de daha zengin ülkeler de sepsis ile mücadele ediyor.

Sepsis nedir?

Sepsis, kan dolaşım enfeksiyonu veya halk arasında kan zehirlenmesi olarak biliniyor.

Enfeksiyonla tetiklenen sepsis hastalığında asıl sorun bağışıklık sistemine aşırı yüklenilmesi. Sepsis herhangi bir enfeksiyonla başlayabiliyor, bir kesik veya böcek ısırığıyla bile.

Normalde bunlardan biri başınıza geldiğinde bağışıklık sisteminiz devreye girip enfeksiyonun yayılmasını önlüyor ve enfeksiyonu yok ediyor. Ancak, enfeksiyon vücutta hızlıca yayılmayı başarırsa, bağışıklık sistemi buna çok büyük bir tepki gösteriyor.

Bu tepki vücutta yıkıcı sorunlar yaratabiliyor ve septik şok, organ yetmezliği ve hatta ölüme neden olabiliyor.

İngiltere'de her yıl 44 bin kişi bu yüzden yaşamını yitiriyor.

Neden vakalarda artış var?

Daha önce yapılan küresel tahminler yaklaşık 19 milyon vaka ve 5 milyon ölüm olduğunu göstermişti.

Ancak bu sayılar sadece birkaç Batı ülkesini kapsıyordu.

Washington Üniversitesi'nin yaptığı yeni analiz, Lancet tıp dergisi ve 195 ülkedeki tıbbi vakalara dayandırıldı. Sonuç, yılda 49 milyon vakanın olduğunu gösterdi.

11 milyon sepsis kaynaklı ölüm ise her beş ölümden birinin bu enfeksiyondan kaynaklandığı anlamına geliyor.

Uganda'nın kırsal kesimlerinde çalıştığını ve her gün sepsis vakasıyla karşılaştığını anlatan Washington Üniversitesi'nden Asistan Profesör Kristina Rudd sonuç için şu yorumu yaptı:

"Düşük ve orta gelirli ülkelerdeki hastaları tedavi eden çalışma arkadaşlarım sepsisin büyük bir sorun olduğunu senelerdir söylüyordu. Dolayısıyla bir yandan sonuçlara aslında şaşırmadım fakat diğer yandan da önceki tahminlerin iki katı çıkacağını beklemiyordum"

Aslında enfeksiyon vakaları ve ölümleri 1990'dan beri düşüşte. Araştırmacılar sorunun gerçek boyutunu anlayarak farkındalık yaratmak ve daha çok hayat kurtarmayı ümit ediyor.

Kimleri etkiliyor?

Sepsis vakalarının büyük çoğunluğu - yüzde 85'i - düşük ve orta gelirli ülkelerde görülüyor.

En çok tehlikede olanlar ise çocuklar; 10 vakadan dördü, 5-6 yaş arası çocuklarda ortaya çıkıyor.

İngiltere'de hastalık ile bağlantılı ölüm oranı İspanya, Fransa ve Kanada gibi ülkelerdeki orandan daha yüksek.

Sepsis ile ilgili ne yapılabilir?

Enfeksiyon sayılarını azaltmak, sepsis vakalarını da azaltacaktır.

Birçok ülke için bu iyi hijyen, temiz su ve aşılara erişim demek.

Bir diğer zorluk ise hastalarda enfeksiyon tanısını erken koyabilmek. Erken teşhis, antibiyotikler ve virüs önleyeciler çok büyük bir fark yaratabilir.

Washington Üniversitesi'nden Mohsen Maghavi yaptıkları araştırmada çıkan sonuçların "korkutucu" olduğunu çünkü durumun hem önlenebilir hem de tedavi edilebilir olduğunu söyledi.

Semptomları neler?

İngiltere Sepsis Vakfı'na göre sepsisin altı belirtisi var:

  • Geveleyerek konuşma
  • Aşırı titreme veya kas ağrısı
  • İdrar çıkarmadan bir gün geçirmek
  • Ciddi nefessizlik hissi
  • Ölecekmiş gibi hissetmek
  • Deride renk kaybı veya beneklenme

Çocuklardaki belirtiler ise şöyle:

  • Deride beneklenme, solgunluk veya mavilik
  • Uyuşukluk ve uyanmakta zorlanma
  • Ciltte aşırı soğukluk
  • Çok hızlı nefes alma
  • Bastırınca rengi açılmayan döküntü
  • Kasılma veya nöbet

Anahtar Kelimeler:

sepsis dunya saglik orgutu korkutucu kan zehirlenmesi enfeksiyon bagisiklik sistemi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
antalya darp sağlık işleribatman kamu hastaneleri saglik kurulu raporusaglik evraklari muglakitle karin sisligi bulent ecevit universitesi saglik uygulama arastirma merkezi dr. ilhan tasdovenmedikal medikal sektor saglikkompozit doku nakilleri prof. dr. omer ozkan yuz felci doku nakilleri solid nakil saglik bakanligiasi uygulamalari sanal gerceklik prof. dr. sener buyukozturk dr. marcin czubsamsun ondokuz mayis universitesi tip fakultesi hastanesi prof. dr. unsal ozgen karnemanisa celal bayar universitesi hafsa sultan hastanesi seyyar sabit kitapliktetik parmak bebek doc. dr. mustafa isikUluslararası Sağlıkta Yapay Zeka 2020 izmir yapay zeka prof. dr. emine alp mese prof. dr. hasan mandal zeliha kocak tufan prof. dr. necdet unuvar dr. sema ramazanoglu erol ayyildiz insansi robotsağlıkta şiddet osmaniye devlet hastanesi opr. dr. gokhan gonen'veteriner hekimler kus kucukcekmece golu bati nil virusu beylikduzu prof. dr. murat arslan alo 174dovme silme lazer q switch lazer dr. ata nejat ertekdevlet hizmeti yukumlulugu kuralari tebligat metni isim listelericorona virusu gizemli hastalik sars cin pekin dunya saglik orgutu 2019-ncov virusyeryuzu doktorlari dernegi kabil kulak burun boğazgiysi kimyasal madde yikanma kiyafet denemesi kaldirilmali doc. dr. gulsen akoglu alerjik deri reaksiyonlarisaglik turizmi emin cakmak somestir sac ekimi estetikorgan bagisi organ nakli bobrek naklidr.umit aktas twitter sari kantaron kuru depresyonsepsis dunya saglik orgutu korkutucu kan zehirlenmesi enfeksiyon bagisiklik sistemidoktor hemsire saglik idari personel dr. alihan pirim dr. arzum kale dr. benal cubuk dr. demet karadenizli dr. elcin yucebas dr. gultekin tas op. dr. hulya deveci dr. leman evren kadioglu dr. yaprak alper busra nur gul ebru gulcan gulhanim acar gulben nur gulsah ozguner selin sirma oya kara sinem cakar turkan coskun doc. dr. latife doganay caglayan cuneyt isikerdr. ali ozyurt turk tabipleri birligi istanbul tabip odasi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.