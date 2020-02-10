Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Araştırma: 'Ebeveynce' konuşmak, çocuğun dil öğrenmesini geliştiriyor
Çocuklar ile bağlılığı sağlayan abartılı 'Ebeveynce' dilinin önemi son yıllarda yapılan çalışmalar ile ortaya konuldu. Buna göre yavaş tempoda ve abartılı konuşmak çocuğun dil gelişimini geliştiriyor
Araştırma: 'Ebeveynce' konuşmak, çocuğun dil öğrenmesini geliştiriyor
10 Şubat 2020 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN- Tüm dünyada, ebeveynler bebeklerin dikkatini çekmek için abartılı bir dil olan 'Ebeveynce'yi kullanıyor.

Geçtiğimiz günlerde, Washington Üniversitesi'nde I-LABS (Institute for Learning & Brain Sciences) tarafından 'Ebeveynce' dilinin bebeklere faydalı olabileceği bildirildi.

Daha yüksek ses perdesi, daha yavaş tempo ve abartılı tonlama ile ayırt edilen evrensel bir konuşma tarzı olan ebeveyncenin etkileri, birçok ülkede küçük çocuklara yönelik konuşmalarda belgelendi.

Yüksek perdeli ve düşük tempolu olan 'Ebeveynce'nin bebeği yanıt vermeye teşvik ettiği ve bu dilin basit yapısı ve abartılı sesleri ile çocuğun dil öğrenmesini kolaylaştırdığı düşünülüyor.

77 ailenin dahil edildiği çalışmada 6, 10, 14 ve 18.aylarda alınan ses kayıtları incelenmiş; yetişkinlerin kullandıkları kelimeler sayılarak ve çocukların dil gelişim analizleri yapılarak bu sonuçlar elde edilmiştir.

Dr.Tuğba Gamsız
Medimagazin Dış Haberler Editörü

 

Anahtar Kelimeler:

ebeveynce dil bebek cocuk

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.