Araştırma: 'Ebeveynce' konuşmak, çocuğun dil öğrenmesini geliştiriyor

MEDİMAGAZİN- Tüm dünyada, ebeveynler bebeklerin dikkatini çekmek için abartılı bir dil olan 'Ebeveynce'yi kullanıyor.

Geçtiğimiz günlerde, Washington Üniversitesi'nde I-LABS (Institute for Learning & Brain Sciences) tarafından 'Ebeveynce' dilinin bebeklere faydalı olabileceği bildirildi.

Daha yüksek ses perdesi, daha yavaş tempo ve abartılı tonlama ile ayırt edilen evrensel bir konuşma tarzı olan ebeveyncenin etkileri, birçok ülkede küçük çocuklara yönelik konuşmalarda belgelendi.

Yüksek perdeli ve düşük tempolu olan 'Ebeveynce'nin bebeği yanıt vermeye teşvik ettiği ve bu dilin basit yapısı ve abartılı sesleri ile çocuğun dil öğrenmesini kolaylaştırdığı düşünülüyor.

77 ailenin dahil edildiği çalışmada 6, 10, 14 ve 18.aylarda alınan ses kayıtları incelenmiş; yetişkinlerin kullandıkları kelimeler sayılarak ve çocukların dil gelişim analizleri yapılarak bu sonuçlar elde edilmiştir.

Dr.Tuğba Gamsız

Medimagazin Dış Haberler Editörü