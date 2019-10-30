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Araştırma: Egzersiz için boş vakit var...Ancak bunun yerine ekrana bakıyoruz
ABD'de yapılan bir araştırma, gün içinde egzersiz yapmak için yeterince boş vakit olduğunu, ancak kişilerin bu vakitlerini ekrana bakarak geçirdiğini gösterdi.
Araştırma: Egzersiz için boş vakit var...Ancak bunun yerine ekrana bakıyoruz
30 Ekim 2019 - AA
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LiveScience'ın haberine göre, araştırma çerçevesinde, 2014-2016 yıllarında Amerikan Zaman Kullanımı Araştırması'na katılan 15 yaşından büyük 32 binden fazla kişi hakkındaki veriler incelendi.

Günün her saatindeki faaliyetlerini kayıt altına alan katılımcıların günde ortalama 5 saatten fazla boş zamanları olduğunu ve bu zamanın büyük bölümünü, televizyon izlemeye, akıllı telefon veya bilgisayar dahil ekrana bakmaya ayırdığını dile getirdiği görüldü. 

Erkeklerin boş vakitlerinin günde ortalama 211, kadınların da 175 dakikasını ekran başında geçirdiği, erkeklerin boş vakitlerinin sadece yüzde 6,6, kadınların da yüzde 5'ini fiziksel aktiviteye ayırdığı kaydedildi.

Araştırma, en az boş vakti bulunun grubun 25 ila 60 yaşlarındaki kadınlar olduğunu, geliri yüksek kişilerin, boş zamanlarının daha büyük bölümünü egzersiz yaparak geçirdiğini ortaya koydu. 

Çalışmanın ayrıntıları "Preventing Chronic Disease" dergisinde yayımlandı. 

Araştırma ekibinden doktor Deborah Cohen, kamuoyunda ve uzmanlar arasında bile yetersiz fiziksel aktivitenin boş vakit eksikliğinden kaynaklandığı görüşünün hakim olduğunun, ancak çalışmalarının bu görüşü destekleyecek kanıt sunmadığının altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:

egzersiz dijital bagimlilik

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