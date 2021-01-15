Araştırma: Egzersizin kalp ve damar hastalıklarına karşı etkisi bilinenin çok ötesinde

Bilim insanları egzersizin, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskine karşı bilinenden daha koruyucu olabileceğini tespit etti.

Oxford Üniversitesİnin yürüttüğü geniş kapsamlı araştırmaya Birleşik Krallık'tan (BK) 90 bin 211 kişi katıldı.

PLOS Medicine'de salı günü yayımlanan araştırmada, katılımcıların bileklerine takılan küçük hareket sensörü sayesinde 2013-2015 arasında ortalama 5 günlük sağlık durumları incelendi.

BK Biobank adlı çalışmada 40-69 yaş arası 3 bin 617 kişide kalp ve damar hastalığı bulunuyordu.

Çalışmada egzersiz arttıkça kalp ve damar hastalıklarında azalma gözlemlendi. Dahası, egzersizin bu tip hastalıklar üzerindeki olumlu etkisinin herhangi bir sınırı olmadığı, fiziksel aktivite arttıkça hastalık semptomlarının sürekli olarak azaldığı tespit edildi.

Araştırmanın başyazarı, Oxford Üniversitesinden nüfus sağlığı uzmanı Aiden Doherty, en fazla egzersiz yapan yüzde 25'lik kesimin kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinin yüzde 48 ila yüzde 57 oranında azaldığını gözlemlediklerini belirtti.

Yüzde 25'lik kesimdekiler haftada 50 dakika civarı koşu gibi yoğun egzersizler yaparken, en az fiziksel aktivite yapan yüzde 25'lik kesimdekilerse yalnızca 10 dakikadan az egzersiz yaptı.

Daha fazla egzersiz yapanların genelde sigarayla içki içmediği ve sağlıklı kiloda olduklarını belirten araştırmacılar, bu unsurlara rağmen fiziksel aktiviteyle kalp ve damar hastalıkları arasındaki sözkonusu doğrudan ilişkinin güçlü olduğu belirtildi.

Doherty, araştırmaya ilişkin şunları söyledi:

Araştırmamız, egzersizle kalp ve damar rahatsızlıkları arasındaki bağlantının cihazla incelendiği en geniş kapsamlı çalışma. Bulgularımıza göre fiziksel aktivite kalp ve damar rahatsızlıklarının önlenmesinde düşündüğümüzden de önemli.