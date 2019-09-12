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Araştırma: Egzersizin yanı sıra sıkı diyet kemik hacmini azaltıyor
Egzersizin yanı sıra yürütülen katı kalori kısıtlamasının, kemik hacmini azalttığı bildirildi.
Araştırma: Egzersizin yanı sıra sıkı diyet kemik hacmini azaltıyor

ARŞİV

12 Eylül 2019 - AA
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DailyMail'in haberine göre, Kuzey Carolina Üniversitesinde görevli uzmanların fareler üzerinde yaptığı araştırma, kilo vermek için egzersizin yanı sıra günlük alınan kalorinin katı biçimde sınırlandırılmasının, kemik hacmini yüzde 20'ye kadar azalttığını ortaya koydu. 

Araştırma çerçevesinde altı hafta boyunca sıkı bir diyete sokulan ve düzenli olarak koşturulan farelerin bu sürenin sonunda kilo verdikleri ancak kemik hacimlerinin yüzde 20'ye kadar azaldığı tespit edildi. 

Çalışma ekibinden doktor Maya Styner, geçmiş araştırmaların, normal ve yüksek kalori alımıyla egzersizin bir arada yürütülmesinin, kemik sağlığı için faydalı olduğunu gösterdiğini belirterek, bulgularının şaşırtıcı ve insanlar açısından da uyarıcı nitelikte olduğunu söyledi.

Styner, katı kalori kısıtlamasının yanı sıra egzersizin, özellikle kadınların yaşla birlikte zayıflayan kemikleri üzerinde büyük etkisinin olabileceğini ifade etti. 

Yetişkinlerde kadınlar için günlük 2 bin, erkekler için de 2 bin 500 kalori alımının normal olduğu belirtildi. 

Anahtar Kelimeler:

egzersiz kuzey carolina universitesi

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