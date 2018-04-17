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Araştırma: Epstein-Barr virüsünün 7 hastalığı artırdığı bulundu
Öpücük hastalığına (mononükleoz) neden olduğu bilinen Epstein-Barr virüsünün, 7 hastalıkla bağlantısının daha bulunduğu ortaya çıkarıldı.
Araştırma: Epstein-Barr virüsünün 7 hastalığı artırdığı bulundu
17 Nisan 2018 -
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Cincinnati Çocuk Hastanesinde görevli bilim adamlarının yaptığı araştırmada, Epstein-Barr virüsünün, bazı insanlarda sistemik lupus eritematozus (SLE), Multipl skleroz (MS), eklem iltihabı (RA), juvenil idiopatik artrit (JIA), iltihabi bağırsak hastalığı (IBD), çölyak hastalığı ve Tip 1 diyabet gelişme olasılığını artırdığı görüldü.

Araştırmanın sonuçları "Nature Genetics" dergisinde yayımlandı.

Bilim adamları, Epstein-Barr virüsünün ürettiği EBNA2 proteininin, insan genomunda 7 hastalıkla ilişkili çeşitli bölgelere bağlandığını bildirdi.

Çalışmanın, viral veya bakteriyel enfeksiyonlar, yetersiz beslenme, kirliliğe maruz kalma gibi çevresel faktörlerin genlerle nasıl etkileşime girerek hastalıklara tesir eden sonuçlar doğurduğuna ışık tuttuğu ifade edildi.

ABD ve diğer gelişmiş ülkelerde nüfusun yüzde 90'ından fazlasının 20 yaşına kadar Epstein-Barr virüsüyle enfekte olduğu, az gelişmiş ülkelerde ise nüfusun yüzde 90'ına 2 yaşına kadar bu virüsün bulaştığı belirtildi.

Virüsün bir kez bulaştığında ömür boyu taşındığı ifade ediliyor.

Epstein-Barr virüsünün daha önce bazı lenf kanserleri dahil nadir görülen rahatsızlıklarla bağlantısı olduğu ortaya çıkarılmıştı.

Anahtar Kelimeler:

epstein-barr virusu mononukleoz opucuk hastaligiebna2 proteini

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