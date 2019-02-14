SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Araştırma: Ergenlikte kullanılan esrar yetişkinlikte depresyon riskini artırıyor
İngiltere ve Kanada'dan bilim insanlarının gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre ergenlik yıllarında esrar kullanmak yetişkinlikte depresyon riskini yüzde 37 artırıyor
Araştırma: Ergenlikte kullanılan esrar yetişkinlikte depresyon riskini artırıyor
14 Şubat 2019 - BBC
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi ve Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden bir ekibin yaptığı araştırmaya göre ailelerin esrar kullanımını ergenlik sürecinin bir parçası olarak görmemesi ve bu konuda önlem alması büyük önem taşıyor.

JAMA Psychiatry dergisinde yayımlanan araştırmada 23 bin 317 kişinin incelendiği 11 araştırma ele alındı, ergenlik döneminde esrar kullanımının hayatın geri kalan evrelerinde depresyon ve intihar eğilimini artırdığı görüldü.

Esrarın gençler tarafından kullanımının yükselmesinin tehlike arz ettiği belirtilen makalede, kamu sağlığı yetkilileri ve hükümetlerin bu konuda önlem alması gerektiği vurgulandı.

İntihar riski de artıyor
Araştırmaya göre 18 yaşından önce haftada en az bir kere esrar içmek, 32 yaşına kadar depresyona girme riskini yüzde 37 artırıyor. Ele alınan vakalarda halihazırda depresyon belirtileri bulunan ya da ailesinde depresyon görülen gençler kapsam dışı bırakıldı.

ABD'deki yaklaşık 400 bin depresyon vakasının gençken esrar kullanımıyla ilgisinin olabileceği belirtiliyor.

Her ne kadar istatistiksel olarak çok sağlam bir şekilde kanıtlanamasa da gençken esrar kullananların intihara üç kat daha eğilimli olduğu da aktarılıyor.

Esrar kullanımı ve anksiyete arasında ise bir bağlantı görülemedi.

Bağımlılık ile ilgili harekete geçildi: Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu oluşturuldu 

Ancak esrar kullanımının kesin olarak depresyona yol açtığını söylemenin mümkün olmadığı, ancak ikisi arasında güçlü bir bağ bulunduğu vurgulandı.

Kanada'da geçtiğimiz Ekim ayında keyif amaçlı esrar kullanımı, üretim ve satışının yasallaşmasıyla beraber bir hafta içinde stoklar tükenmişti.

Anahtar Kelimeler:

depresyon esrar uyusturucu intihar

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Cevdet ERdöl Multipl Sklerozmigren baş ağrısı Fikret Hacıosman sağlıkta şiddet aile hekimligi odeme ve sozlesme yonetmeligi istahed cari ödemeaşk Dokuz Eylül Üniversitesi Özalp KarabayÇocukluk Çağı Kanseri KAÇUV İnci YıldızSağlık Bakanı Fahrettin Kocaeczacı ilaç stoğu Türk Eczacıları Birliğidepresyon esrar uyuşturucu intihar bağımlılık uyuşturucu alkol tütün Cumhurbaşkanı Sağlık Bakanıdoktora şiddet sağlıkta şiddet Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği FakültesiUmut Aslan diş laboratuvarı
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.