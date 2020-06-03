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Araştırma: Evden çıkma yasakları çocukların zihin sağlığı üzerinde ağır sonuçlar doğurabilir
Bilim insanları, Covid-19 nedeniyle yalnız kalan çocuk ve ergenlerin bunun etkilerini yıllarca üzerinden atamayacağını düşünüyor.
Araştırma: Evden çıkma yasakları çocukların zihin sağlığı üzerinde ağır sonuçlar doğurabilir
03 Haziran 2020 11:19 - Euronews
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Pazartesi günü Amerikan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Akademisi Dergisi'nde (JAACAP) yayımlanan bir çalışmaya göre kendini yalnız hisseden çocuk ve gençlerin gelecekte depresyon riski ile karşılaşma ihtimali üç kat artabiliyor.

Uzmanlar, salgın döneminde yalnızlıktan etkilenen çocukların bunun etkisini en az 9 yıl boyunca yaşayabileceğini düşünüyor. Daha önce yürütülmüş 60 farklı çalışmanın incelendiği araştırmada bilim insanları, yalnızlığın daha uzun sürdükçe çocuk üzerindeki etkisinin de artacağını belirtiyor.

'Covid-19'un etkisini 10 yıl sonra görebiliriz'
Araştırmacılar, hükümetlerin Covid-19 önlemleri konusundaki adımlarını bu bağlamda değerlendirerek atmaları uyarısını yapıyor.

Çalışmayı yürüten Bath Üniversitesi eğitim görevlisi Dr. Maria Loades, "Analizlerimizde, gençler için yalnızlık ile depresyon arasında sıkı bağların olduğunu gördük. Yalnızlığın etkileri hem kısa vadede hem de uzun vadede kendini gösteriyor. Bu etkinin bazı durumlarda geç sonuçlar doğurduğunu biliyoruz. Yani Covid-19 krizinin çocuklardaki zihin sağlığına olan etkisini anlamamız 10 yıla kadar sürebilir" dedi.

Bilim insanları, Covid-19 nedeniyle yalnız kalan çocuk ve ergenlerin bunun etkilerini yıllarca üzerinden atamayacağını düşünüyor.

Pazartesi günü Amerikan Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Akademisi Dergisi'nde (JAACAP) yayımlanan bir çalışmaya göre kendini yalnız hisseden çocuk ve gençlerin gelecekte depresyon riski ile karşılaşma ihtimali üç kat artabiliyor.

Uzmanlar, salgın döneminde yalnızlıktan etkilenen çocukların bunun etkisini en az 9 yıl boyunca yaşayabileceğini düşünüyor. Daha önce yürütülmüş 60 farklı çalışmanın incelendiği araştırmada bilim insanları, yalnızlığın daha uzun sürdükçe çocuk üzerindeki etkisinin de artacağını belirtiyor.

'Covid-19'un etkisini 10 yıl sonra görebiliriz'
Araştırmacılar, hükümetlerin Covid-19 önlemleri konusundaki adımlarını bu bağlamda değerlendirerek atmaları uyarısını yapıyor.

Çalışmayı yürüten Bath Üniversitesi eğitim görevlisi Dr. Maria Loades, "Analizlerimizde, gençler için yalnızlık ile depresyon arasında sıkı bağların olduğunu gördük. Yalnızlığın etkileri hem kısa vadede hem de uzun vadede kendini gösteriyor. Bu etkinin bazı durumlarda geç sonuçlar doğurduğunu biliyoruz. Yani Covid-19 krizinin çocuklardaki zihin sağlığına olan etkisini anlamamız 10 yıla kadar sürebilir" dedi.

Eğitim Bakanına üç öneri
Bu kapsamda araştırmacılar, İngiliz Eğitim Bakanına açık mektup yazarak çocukların sağlığının korunabilmesi için şu önerilerde bulundu:

  1. Sokağa çıkma kısıtlamaları, çocukların okulda ve okul dışında akranlarıyla oynayabilmelerine imkan ve zaman kılacak şekilde hafifletilmeli. Bu durum sosyal mesafe uygulamaları devam etse de mümkün olmalı,
  2. Okullara gerekli kaynaklar sunulmalı ve geçiş sürecinde çocukların duygusal sağlığına yönelik yapılması gerekenler hakkında açık yönlendirmeler verilmeli. Bu süreçte akademik ilerlemeden ziyade oyunlara daha fazla öncelik verilmeli,
  3. Akranları ile oyun oynayarak iletişime geçmenin sosyal ve duygusal faydaları, çocuklara açık bir şekilde anlatılmalı, objektif riskler hakkında onlara yönlendirme yapılmalı.

Anahtar Kelimeler:

cocuk ve ergen psikiyatrisi covid-19

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