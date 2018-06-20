SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Araştırma: Evlilik kalbi koruyor
Evliliğin, kalp hastalığı ve felç ile bunlara bağlı ölüm riskine karşı koruyucu olabildiği belirlendi
Araştırma: Evlilik kalbi koruyor
20 Haziran 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Evliliğin, kap hastalığı ve felç ile bunlara bağlı ölüm riskine karşı koruyucu olabildiği belirlendi.

"Science Daily"nin haberine göre, sonuçları "Heart" dergisinde yayımlanan çalışmada, medeni durumun, kalp hastalığı ve felç ile ilgili belirleyici bir faktör olabileceği belirtildi.

Kalp ve damar hastalıklarının yaklaşık yüzde 80'ninde yaş, cinsiyet, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, sigara tüketimi ve diyabet gibi risk faktörleri etkili olurken, kalan yüzde 20'yi etkileyen faktörler belirsizliğini koruyor.

1963 ile 2015 yılları arasında yayımlanan 225 çalışmadan 34'ünden yararlanan araştırmacılar, Avrupa, İskandinavya, Kuzey Amerika, Ortadoğu ve Asya'dan 42 ve 77 yaşları arasındaki 2 milyondan fazla insanı çalışmaya dahil etti.

Verilerin analizi, evli olanlarla kıyaslandığında yalnız yaşayanlarda (hiç evlenmemiş, boşanmış ya da dul kalmış) kardiyovasküler hastalık görülme riskinin yüzde 42 ve koroner arter kalp hastalığı görülme riskinin yüzde 16 arttığını ortaya koydu.

Çalışmada, evlilere oranla evli olmayanlarda koroner kalp hastalığına bağlı ölüm riskinin yüzde 42, felce bağlı ölüm riskinin yüzde 55 daha fazla olduğu belirtildi.

Sonuçlar, boşanmanın hem erkekler hem de kadınlar için kalp hastalığı riskini yüzde 35 artırdığını, her iki cinsiyetten dulların felç geçirme olasılığının ise yüzde 16 daha yüksek olduğunu gösterdi.

Anahtar Kelimeler:

kalp ve damar hastaliklari

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
meslek hastaliklari erken teshis orhan kocambulans ucakkalp ve damar hastaliklariagri kesici jeremy hunttransseksuel dso dogustansitokin tedavisiizmir tabip odası doktora şiddet izmir es ve saglik mazereti personel bilgi sistemi sağlık bakanlığı hamilelikte iyot kadin hastaliklari prof. dr. aykan yucelsağlıkta şiddet Sakarya mehmet alporuc diyeti krista varadylikit kartuşlu sigara elektronik sigara tusad prof. dr. nazmi bilirsamsun doktora darp Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
23.05-22.06GÖZ MİKROSKOBU SATIŞITıbbi Cihaz
23.05-22.06GÖZ MİKROSKOBU SATIŞITıbbi Cihaz
22.05-21.06Ortopedi UzmanıPersonel Arayanlar
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.