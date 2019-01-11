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Araştırma: Fazla kilo beyin küçülmesine neden olabilir
Bilim insanları, fazla vücut yağlarıyla beyin küçülmesi arasındaki ilişkiye işaret eden bulgulara ulaştı
Araştırma: Fazla kilo beyin küçülmesine neden olabilir
11 Ocak 2019 - BBC
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İngiltere'de Loughborough Üniversitesi'ndeki yapılan araştırma ortalama 55 yaşlarındaki 9, 652 kişiyle gerçekleştirildi.

BBC'de yer alan habere göre; araştırmaya katılanların yüzde 19'u Vücut Kitle Endeksi'ne (VKE) göre obez çıktı.

MR incelemeler sonunda VKE'si yüksek olanlar arasında bel kalınlığı daha fazla olan kişilerin, zayıf kişilere kıyasla gri madde beyin hacimlerinin küçük olduğu görüldü.

1,291 kişi arasında en küçük gri madde beyin hacmi 786 santimetreküp olarak ölçüldü.Vücut Kitle Endeksi normal sınırlar içinde kabul edilen 3,000 kişinin beyin hacmi ise 798 santimetreküp çıktı.

Araştırma heyetinden Mark Hamer "Daha önceki beyin küçülmesiyle hafıza kaybı ve daha yüksek demans riskini ilişkilendiren araştırmalar yapılmıştı. Ancak fazla vücut yağlarının beyin büyüklüğüyle ilişkisine dair bir veri yoktu. Araştırmamız, obezitenin beyin küçülmesiyle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu" dedi.

Hamer, obezitenin beyin yapısında anormalliklere, ya da beyin yapısındaki anormolliklerin obeziteye yol açıp açmadığının henüz bilinmediğini söyledi.
Gri madde büyük ölçüde sinir hücrelerinden "beyaz madde" ise sinir liflerinden oluşuyor.

Sonuçları bilim dergisi Neurology'de yayımlanan araştırmada beyaz madde hacminde önemli bir değişiklik olmadığı görüldü.

Anahtar Kelimeler:

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4
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
11.01.2019 09:44:17
İngilizler aceba obeziteyle mücadele için obeslerle dalga geçmek-korkutmak amacıyla yeni bir argüman mı icat etmeye çalışıyorlar ? Gündemimiz hep komplo teorileri olunca ...
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